خوشحالی مردم از اولین برف زمستانی/ بارش ها تا فردا ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روزهای اولین ماه فصل زمستان امروز مردم مناطق شمالی استان اولین برف زمستانی را تجربه کردند.

اولین برف زمستانی در اولین ماه زمستان پس از سال ها روی خود را به ایلامی ها نشان داد، علاوه بر شهر ایلام این نعمت زیبای سفیدرنگ ردپای از خود را در بیشتر نقاط استان به جای گذاشته است.

بارش این برف زیبا امروز همه را به بیرون از خانه کشاند تا از این لحظات زیبا لذت ببرند، یکی از شهروندان استان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز بعد از چند سال برف در استان مشاهده شد و حال و هوای تازه ای را تجربه کردیم.

محمد نادری افزود: امروز به همراه بچه ها به این منظره زیبای برفی آمدیم و از این حال و هوا بسیار خوشحال هستیم.

البته کسانی هستند که خدمت به مردم را به لذت بودن در این روزها در کنار خانواده ترجیح دادند.

تمامی محورهای مواصلاتی استان باز هستند

رئیس پلیس راه ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر تمامی محورهای مواصلاتی استان باز و تردد در آنها جریان دارد.

سرهنگ رضا همتی زاده افزود: پیش بینی می شود برای فردا صبح تمامی محورهای مواصلاتی دارای یخبندان باشند، لذا از همه رانندگان و هم استانی ها تقاضا می شود سرعت مطمئنه را رعایت و اینکه حتما زنجیره چرخ و تجهیزات زمستانی را به همراه خود داشته باشند.

رئیس پلیس راه استان ایلام گفت: برخلاف اخبار منتشره در فضای مجازی استان مبنی بر بسته بودن محور مواصلاتی ایلام- سرابله- حمیل -کرمانشاه، این محور باز است و تردد در آن جریان دارد که می طلبد با توجه به کوهستانی بودن منطقه و ریزش برف، رانندگان ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و به همراه داشتن تجهیزات زمستانه، از انجام حرکات حادثه‌ساز خودداری کنند.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با تلاش همکاران راهداری و حضور به موقع پلیس راه هیچ گونه انسدادی در راه های استان نداشتیم.

نورالله دلخواه عنوان کرد: تمامی عوامل راهداری از شب گذشته در محورها مستقر و در حال برف روبی و ریزش برداری جاده ها و خدمات رسانی به کاربران جاده ای هستند.

آخرین وضعیت بارش برف و باران در ایلام

کارشناسان هواشناسی هم پیش بینی کردند این سامانه بارشی طی فردا از استان خارج می شود.

احسان احمدی نژاد کارشناس هواشناسی ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی امروز صبح با فعالیت سامانه سرد بارشی شاهد بارش برف در مناطق سردسیر و شمال استان بودیم.

وی افزود: از امشب این سامانه مجددا فعال و در برخی نقاط بارش برف و در برخی نقاط نیز بارش باران را خواهیم داشت، هر چند که فعالیت عمده این سامانه بارشی طی امروز صبح بوده است.

احمدی نژاد اظهار داشت: از اواخر امشب این سامانه به طور کلی از سطح استان خارج و طی فردا ضمن این که هوای سردی را در سطح استان خواهیم داشت، جو استان نیز پایدار می شود.

وی افزود: همچنین متاسفانه به دلیل وزش باد شدیدی که بر روی کشور سوریه بوده و کانون های گرد وخاک بر روی این کشور فعال شده و با همراهی جریانات جوی به احتمال زیاد از اواخر امشب شاهد نفوذ پدیده گرد و غبار به سطح استان باشیم.

بارش برف در استان پروازهای فرودگاه شهدای ایلام را لغو کرد، در مناطق جنوبی نیز باران هدیه زمستان به مردم استان بود، البته در برخی مناطق همچون دهلران و مهران وزش باد گزارش شد.