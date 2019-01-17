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۲۷ دی ۱۳۹۷، ۲۳:۲۴

انفجارخودروی بمب گذاری شده در پایتخت کلمبیا/۳۳ تن کشته وزخمی شدند

انفجارخودروی بمب گذاری شده در پایتخت کلمبیا/۳۳ تن کشته وزخمی شدند

انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در محل دانشکده پلیس پایتخت کلمبیا دست کم ۹ کشته و۲۴ زخمی برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، روز پنج شنبه یک خودروی بمب گذاری شده در محل دانشکده پلیس شهر «بوگوتا» پایتخت کلمبیا منفجر شد که در اثر این انفجار، دست کم ۹ تن کشته و ۲۴ تن دیگر زخمی شدند.

«ایوان دوکه» رئیس جمهور کلمبیا انفجار این خودروی بمب گذاری شده را یک «اقدام تروریستی تأسف بار... علیه نیروی پلیس کلمبیا» خواند و گفت که به رغم حضور در یک نشست امنیتی در غرب کشور، در حال بازگشت به پایتخت است.

وی در ادامه افزود که به نیروهای امنیتی کلمبیا دستور داده است تا عاملان این حمله تروریستی را به سرعت یافته و آنان را به دست عدالت بسپارند.

هنوز مشخص نیست که آیا مهاجم یا مهاجمان موفق به فرار شده و یا در همان محل انفجار کشته شدند.

وزارت دفاع کلمبیا نیز در بیانیه ای اعلام کرد که در این انفجار ۹ تن کشته و ۲۴ تن دیگر زخمی شدند؛ اما در مورد اینکه کشته شدگان جزء نیروهای پلیس یا غیر نظامی بوده اند، اطلاعاتی ارائه نکرد.

هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله تروریستی را برعهده نگرفته است.

کد مطلب 4516164

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