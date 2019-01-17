۸ شهرستان مازندران درگیر برف و کولاک هستند

مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هشت شهر استان دچار حادثه برف و کولاک هستند اظهار داشت:محور گلوگاه به دامغان(حدفاصل توسکاچشمه تا سرخ گریوه)، محور ساری به سمنان (حدفاصل اسکارد تا تلمادره)، محور سوادکوه ( حدفاصل منطقه دوآب تا سرچمن)، محور هراز ( حدفاصل سه راهی بلده تا امام زاده هاشم)،محور نوشهر به کجور ( منطقه دشت نظیر)، محور کندوان (حدفاصل منطقه ولی آباد تا تونل کندوان)، کلاردشت ( محور های کلاردشت به عباس آباد و کلاردشت به مرزن آباد) وتنکابن ( محور دوهزار مناطق روستایی برسه ، گلستان محله ، شانه تراش) درگیر برف و کولاک هستند.

وی شمار جمعیت امدادرسانی شده توسط هلال احمر را ۳۲۵ خانوار به تعداد هزار و ۳۴۶ نفر اعلام کرد و افزود: همچنین ۳۱ نفر اسکان موقت داده شدند و ۲۶ تیم عملیاتی با ۱۰۹ نفر، ۸۸ نجاتگر و ۲۱ پرسنل هلال احمر مشغول امدادرسانی هستند.

اکبری درباره ناوگان ترابری و تجهیزات بکارگیری شده در حادثه افزود: ۱۴ دستگاه آمبولانس، هشت دستگاه خودرو کمکدار سبک، سه دستگاه خودرو نجات، یک دستگاه خودرو آرگو بکارگیری شدند و تاکنون ۳۲۵ دستگاه خودرو امدادرسانی، ۲۰۱ دستگاه از برف رهاسازی شده و ۷۸ تخته پتو، ۳۳ بسته غذایی بین آسیب دیدگان توزیع شد.