عباسعلی نجفی، در گفتگو با خبرنگار مهر در محور دوگل با اشاره به بارش برف شدید در این محور، گفت: همکاران ما با آمادگی کامل مشغول عملیات برف‌روبی و نمک‌پاشی هستند.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اشاره به اینکه در حال حاضر از رامسر تا گلوگاه شاهد بارش شدید برف هستیم، افزود: حدود ۳۳ اکیب راهداری در سطح استان با استعداد ۲۵۰ دستگاه ماشین راهداری شامل لودر، گریدر، بولدوزر، برف روب و برف خور و دستگاه ماشین‌الات سبک با استعداد ۳۵۰ نفر راهدار مشغول عملیات داهداری هستند.

وی با بیان اینکه امسال بواسطه زمستان زودرس، از اوایل مهرماه عملیات راهداری را آغاز کرده‌ایم، افزود: در حال حاضر حدود ۵ تا ۶ هزار کیلومتر از محورهای استان درگیر برف بوده و راهداران ما مشغول عملیات راهداری و برف‌روبی هستند.

نجفی با بیان میزان راه‌های مازندران را ۱۰هزار و۴۰۰ کیلومتر برشمرد و ادامه داد: از این میزان ۳ هزار و ۷۰۰ کیلومتر محورهای برف‌گیر بوده و ۱۳ گردنه به طول ۷۰۰ کیلومتر نیز در این مسیر وجود دارد.

وی با اشاره به شدت بارش در استان‌های مازندران، تهران و البرز، گفت: محور کندوان موقتا مسدود شد تا عملیات پاک‌سازی انجام شود و محور هراز نیز مقطعی مسدود بوده اما محور سوادکوه باز است و مشکلی در حال حاضر نداریم.