برف و کولاک برخی محورهای مواصلاتی استان زنجان را مسدود کرد

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه به علت بارش برف و برودت هوا برخی از جاده‌های استان مسدود شده است، افزود: با توجه به وقوع کولاک شدید و نبود دید کافی؛ جاده فرعی ابهر-قیدار توسط پلیس‌راه استان تا اطلاع ثانوی مسدود است.

وی ادامه داد: با توجه به بارش برف، کولاک شدید و نبود دید کافی؛ جاده فرعی زنجان-تهم-چورزق نیز تا اطلاع ثانوی مسدود شد.

محمدی افزود: در حال حاضر بارش برف و مه غلیظ و کاهش دید افقی رانندگان در آزادراه های زنجان – قزوین، زنجان - تبریز و جاده های ترانزیت زنجان – میانه و زنجان – خرمدره – ابهر غالب و سطح این جاده ها لغزنده است.

مسئول مرکز مدیریت راه‌های استان زنجان گفت: همچنین بارش برف همراه با مه غلیظ درجاده های زنجان – طارم، سلطانیه – خدابنده و زنجان، خدابنده – همدان، زنجان – دندی و دندی – تخت سلیمان و نیک پی - ماهنشان دید رانندگان را کاهش داده و احتمال وقوع کولاک برای این مسیرها نیز وجود دارد.

محمدی بابیان اینکه مردم از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند، اظهار کرد: از مسافران درخواست می‌شود در مسیرهای اعلام‌شده به‌هیچ‌وجه تردد نکنند.

مسئول مرکز مدیریت راه‌های استان زنجان گفت: بارش برف، کولاک و مه موضعی جاده‌های استان زنجان را فراگرفته که در این میان رانندگان حتماً با دقت رانندگی کرده و آستانه دید خود را تقویت کنند.

در حال حاضر بیش از ۴۵۰ راهدار در ۲۹ گردنه کوهستانی و صعب‌العبور این استان به‌طور شبانه‌روزی به مسافران و رانندگان عبوری از مسیرهای ارتباطی استان خدمات ارائه می‌دهند.

کسانی که قصد سفر دارند برای اطلاع از وضعیت جاده‌های این استان و کشور با سامانه ۱۴۱، سایت www.۱۴۱.ir و نرم‌افزار موبایلی ۱۴۱ ارتباط برقرار کنند و یا با سامانه ۱۸۱۶ تماس بگیرند تا بتوانند سفر خود را مدیریت و برنامه‌ریزی کنند.