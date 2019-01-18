افتتاح ششمین بانک امانات تجهیزات پزشکی خیر گلستانی در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جمعیت هلال احمر گلستان، محمد علی هروی اظهار کرد: تاسیس ۳۴ مرکز بانک امانات تجهیزات پزشکی با همت بلند خیر نیک اندیش و داوطلب گلستانی و مشارکت جمعیت هلال احمر گلستان در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان تصریح کرد: مراکز بانک امانات تاکنون در شهرستان های گرگان و گنبدکاووس در گلستان، زاهدان و زابل در سیستان و بلوچستان و سرپل ذهاب در کرمانشاه مورد بهره برداری قرار گرفت و امروز ششمین مرکز در مشهد مقدس افتتاح شد.

هروی خاطرنشان کرد : در این مراکز تجهیزاتی شامل تخت بیمار، ویلچر، دستگاه فتوتراپی، عصا، واکر، دستگاه ساکشن پرتاپل خانگی، تشک مواج، کپسول اکسیژن و مانومتر به صورت امانی جهت استفاده در اختیار نیازمندان قرار می گیرد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان در پایان افزود: همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و ایام ا... دهه فجر مرکز بانک امانات تجهیزات پزشکی شهرستان های ساری در استان مازندران و آزادشهر در گلستان نیز به همت خیر نوع دوست گلستانی افتتاح و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

همچنین در حاشیه گردهمایی فرهنگی آموزشی روسای خانه های داوطلبی سراسر کشور دکتر نصیری رئیس سازمان داوطلبان از حاج محمد شهرکی به عنوان یکی از سرمایه های حقیقی و خیری نیکو سرشت و برجسته در مجموعه جمعیت هلال احمر یاد کرد و از همت بلند وی با اهدا لوح و هدیه ای یادبود قدردانی کرد.