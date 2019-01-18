به گزارش خبرنگار مهر, بارش برف از صبح روز گذشته در استان کردستان اغاز شده است و بیشترین فعالیت سامانه بارشی در ساعات پایانی پنجشنبه شب رقم خورد و همین امر تردد در جاده های استان را با مشکل مواجه کرده است اما با تلاش های نیروهای راهداری و امدادی مستقر در راه های مواصلاتی اصلی استان تمامی راه ها در حال حاضر باز است.

رئیس پلیس راه های استان کردستان در گفت و گو با خبرنگار مهرددر این خصوص گفت: سطح جاده های این استان به علت تداوم بارش برف، باران و برودت هوا لغزنده است و در حال حاضر تردد در گردنه ها با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

سرهنگ عیسی گوهری اظهارداشت: بیشتر محورهای این استان شاهد بارش برف و کولاک بوده که این پدیده ها موجب لغزندگی سطح جاده ها شده است که منجر به تصادفات جزئی شده است که تنها خسارات مالی داشته و خسارات جانی به دنبال نداشته است.

رئیس مرکز مدیریت راه های اداره کل راهداری، حمل و نقل جاده ای استان کردستان نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر, بیان کرد: در حال حاضر محورهای مختلف استان شامل مریوان - سقز، سنندج - مریوان - مرزباشماق، دیواندره - سقز، بیجار - دیواندره و سروآباد - اورامان، سقز - بانه شاهد بارش برف و کولاک است که تردد را مختل کرده اما راه های مواصلاتی باز است.

دانش زندی افزود: بارش برف در گردنه های استان از جمله صلوات آباد, مروارید, خان و تودارملی از شدت بیشتری برخوردار بوده و کولاک برف باعث کاهش سرعت حرکت در آنها شده است و تردد در این گردنه ها تنها با زنجیر چرخ امکان دارد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کردستان نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر, گفت: با توجه به اینکه گردنه ها و ارتفاعات استان با بارش برف و کولاک مواجه شده تعدادی از مسافران در جاده گیر افتاده اند که به موقع توسط تیم های امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان کردستان که در پایگاه های امداد جاده ای مستقر هستند کمک رسانی و اسکان اضطراری شدند.

محمدباقر محمدی ادامه داد: در حال حاضر تعدادی از مسافران در جاده دهگلان - بلبان اباد و گردنه خان بانه گرفتار برف و کولاک شده اند که در حال امدادرسانی به انها هستیم و اسکان و تغذیه اضطراری نیز در این رابطه صورت گرفته است.

وی بیان کرد: در گردنه مروارید نیز به دلیل بارش برف و کاهش دما, جاده دچار لغزندگی بوده و چندین خودرو به هم برخورد کرده اند که خوشبختانه تلفات جانی به دنبال نداشته و تنها خسارات مالی به جا گذاشته است.

گفتنی است طبق اخرین پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کردستان بارش برف و کولاک تا صبح جمعه ادامه داشته و از بعد از ظهر جمعه نیز کاهش هشت تا ۱۰ درجه سانتیگرادی دمای هوا ممکن است یخبندان ایجاد کند.