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۲۸ دی ۱۳۹۷، ۹:۱۸

در پی بارش برف و کولاک؛

تردد در گردنه‌های کردستان با زنجیر چرخ امکان‌پذیر است

تردد در گردنه‌های کردستان با زنجیر چرخ امکان‌پذیر است

سنندج- با ورود سامانه بارشی جدید به آسمان کردستان، بارش برف بیشتر مناطق استان را فراگرفته و همین امر تردد در راه‌های مواصلاتی به‌خصوص در گردنه‌ها را با مشکل مواجه کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر, بارش برف از صبح روز گذشته در استان کردستان اغاز شده است و بیشترین فعالیت سامانه بارشی در ساعات پایانی پنجشنبه شب رقم خورد و همین امر تردد در جاده های استان را با مشکل مواجه کرده است اما با تلاش های نیروهای راهداری و امدادی مستقر در راه های مواصلاتی اصلی استان تمامی راه ها در حال حاضر باز است.

رئیس پلیس راه های استان کردستان در گفت و گو با خبرنگار مهرددر این خصوص گفت: سطح جاده های این استان به علت تداوم بارش برف، باران و برودت هوا لغزنده است و در حال حاضر تردد در گردنه ها با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

سرهنگ عیسی گوهری اظهارداشت: بیشتر محورهای این استان شاهد بارش برف و کولاک بوده که این پدیده ها موجب لغزندگی سطح جاده ها شده است که منجر به تصادفات جزئی شده است که تنها خسارات مالی داشته و خسارات جانی به دنبال نداشته است.

رئیس مرکز مدیریت راه های اداره کل راهداری، حمل و نقل جاده ای استان کردستان نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر, بیان کرد: در حال حاضر محورهای مختلف استان شامل مریوان - سقز، سنندج - مریوان - مرزباشماق، دیواندره - سقز، بیجار - دیواندره و سروآباد - اورامان، سقز - بانه شاهد بارش برف و کولاک است که تردد را مختل کرده اما راه های مواصلاتی باز است.

دانش زندی افزود: بارش برف در گردنه های استان از جمله صلوات آباد, مروارید, خان و تودارملی از شدت بیشتری برخوردار بوده و کولاک برف باعث کاهش سرعت حرکت در آنها شده است و تردد در این گردنه ها تنها با زنجیر چرخ امکان دارد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کردستان نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر, گفت: با توجه به اینکه گردنه ها و ارتفاعات استان با بارش برف و کولاک مواجه شده تعدادی از مسافران در جاده گیر افتاده اند که به موقع توسط تیم های امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان کردستان که در پایگاه های امداد جاده ای مستقر هستند کمک رسانی و اسکان اضطراری شدند.

محمدباقر محمدی ادامه داد: در حال حاضر تعدادی از مسافران در جاده دهگلان - بلبان اباد و گردنه خان بانه گرفتار برف و کولاک شده اند که در حال امدادرسانی به انها هستیم و اسکان و تغذیه اضطراری نیز در این رابطه صورت گرفته است.

وی بیان کرد: در گردنه مروارید نیز به دلیل بارش برف و کاهش دما, جاده دچار لغزندگی بوده و چندین خودرو به هم برخورد کرده اند که خوشبختانه تلفات جانی به دنبال نداشته و تنها خسارات مالی به جا گذاشته است.

گفتنی است طبق اخرین پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کردستان بارش برف و کولاک تا صبح جمعه ادامه داشته و از بعد از ظهر جمعه نیز کاهش هشت تا ۱۰ درجه سانتیگرادی دمای هوا ممکن است یخبندان ایجاد کند.

کد مطلب 4516178

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