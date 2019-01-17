سفرنماینده ویژه آمریکا به پاکستان برای گفتگو درباره صلح افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «زلمای خلیل زاد» نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان به همراه فرمانده ارشد ائتلاف نظامی «ناتو» در این کشور، روز پنج شنبه و در راستای پیگیری اقدامات دیپلماتیک آمریکا برای پیشبرد روند گفتگوها با طالبان افغانستان با مقامات پاکستان دیدار کردند.

خلیل زاد که هدایت اقدامات آمریکا برای حصول به توافقی با طالبان را برعهده دارد، به همراه ژنرال «اسکات میلر» فرمانده ناتو در افغانستان و «لیزا کورتس» مدیر ارشد بخش آسیای مرکزی و جنوبی در شورای امنیت ملی آمریکا، با ژنرال «قمر جاوید باجوه» فرمانده ستاد ارتش پاکستان دیدار کردند.

طبق بیانیه دفتر سخنگوی دولت پاکستان، «اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان نیز روز پنج شنبه در تماس تلفنی با «عمران خان» نخست وزیر پاکستان «مراتب قدردانی خود را بابت تلاش صادقانه اسلام آباد جهت تسهیل [فرآیند گفتگوها]» ابراز کرد.

رهبر دو کشور همچنین از یکدیگر برای دیدار از کشورشان دعوت کرده و توافق کردند تا «با یکدیگر در ارتباط بوده و فضایی برای حل و فصل تمام موضوعات معوقه فراهم نمایند».

گفتنی است که مقامات پاکستان هرگونه حمایت از طالبان را رد کرده و می گویند که اسلام آباد به شدت طرفدار توافقی است که صلح و ثبات را در افغانستان حفظ کرده و از فروپاشی فاجعه بار اقتصادی در این کشور همجوار جلوگیری کند.

از سوی دیگر، مقامات طالبان طی هفته جاری ادعا کردند که پاکستان رهبران طالبان را برای گفتگو با دولت افغانستان تحت فشار گذاشته و یک رهبر ارشد این گروه را چند روزی در شهر «پیشاور» بازداشت کرده اند.

گفتنی است که نمایندگان طالبان دست کم سه بار با زلمای خلیل زاد دیدار کرده، اما تاکنون از انجام مذاکرات مستقیم با دولت رسمی افغانستان سرباز زده اند.

پس از آنکه طالبان به دلیل مخالفت با برنامه های خروج نیروهای بین المللی از افغانستان تهدید کردند که فرآیند گفتگوها را متوقف می کنند، تاریخ دیدار بعدی خلیل زاد با مقامات طالبان همچنان در هاله ای از ابهام باقی مانده است.