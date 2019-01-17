ترامپ برنامه سفر ۷ روزه «نانسی پلوسی» به کشورهای خارجی را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، یک روز پس از آنکه «نانسی پلوسی» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا «دونالد ترامپ» را با احتمالِ لغو سخنرانی سالانه رئیس جمهور در مورد وضعیت کشور تهدید کرد، رئیس جمهور آمریکا نیز با استناد به تداوم تعطیلی دولت فدرال برنامه سفر پلوسی به سه کشور بلژیک، مصر و افغانستان را لغو کرد.

ترامپ در نامه ای خطاب به نانسی پلوسی که در اختیار مطبوعات و رسانه ها قرار گرفت، نوشت: «به دلیل تعطیلی [دولت فدرال]، متأسفم که به اطلاع شما برسانم سفرتان به بروکسل، مصر و افغانستان به زمان دیگری موکول شده است. زمانی که این تعطیلی به پایان برسد، ما بار دیگر این سفر هفت روزه را برنامه ریزی می کنیم».

رئیس جمهور آمریکا در ادامه با لحنی طعنه آمیز افزود: «البته اگر تمایل داشته باشید که با پرواز اکونومی (درجه دو) سفر کنید، این مطمئناً امتیاز ویژه ای برای شما خواهد بود».

به گزارش خبرگزاری فاکس نیوز، پرواز پلوسی قرار بود رأس ساعت ۳ بعدازظهر به وقت محلی انجام شود؛ این در حالی است که کاخ سفید این نامه را حدود ساعت ۲ بعدازظهر (یک ساعت پیش از آن) منتشر کرد.

در ادامه، ترامپ رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا را به دلیل امتناع از تأمین بودجه برای پروژه ساخت دیوار مرزی مکزیک و در نتیجه پایان دادن به تعطیلی دولت فدرال، به باد انتقاد گرفت.