ترامپ: ایرانِ امروز با ایران دو سال پیش تفاوت چشمگیری دارد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری هیل، «دونالد ترامپ» روز پنج شنبه با رونمایی از طرحهای جدید پنتاگون برای تقویت قابلیتهای دفاع موشکی آمریکا در اظهاراتی با اشاره تلویحی به ایران گفت: «دشمنان خارجی، کشورهای رقیب و رژیمهای سرکش همواره در حال تقویت و توسعه زرادخانه های موشکی خود هستند».

وی در ادامه به صراحت اذعان کرد که ایران «امروز در مقایسه با دو سال پیش، یک کشور کاملاً متفاوت است».

ترامپ همچنین اعلام کرد که سند جدید و بازنگری شده دفاع موشکی آمریکا- که نخستین نسخه بازنگری شده سند دفاع موشکی آمریکا از سال ۲۰۱۰ میلادی تا به امروز است- بر گسترش تکنولوژیهای جدید با هدف «تضمین توان شناسایی و انهدام هر موشک پرتاب شده به جانب آمریکا از هر مکان و در هر زمان» متمرکز خواهد شد.

این سند دفاع موشکی- که ابتدا قرار بود در اواخر سال ۲۰۱۷ منتشر شود و سپس انتشار آن به فوریه ۲۰۱۸ موکول گردید- باعث پیشبرد بودجه مورد درخواست پنتاگون برای سال مالی ۲۰۲۰ خواهد شد. این سند همچنین چارچوب و طرح کلی برای ایجاد بازدارندگی و مقابله با هرگونه تهدید موشکی از جانب ایران، کره شمالی، روسیه و چین را برای آمریکا تعریف می نماید.

رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت که ارتش این کشور «فضا را به عنوان عرصه ای جدید برای نبرد به رسمیت خواهد شناخت» و قصد دارد که در لایحه بودجه ،۲۰۲۰ بخشی را به سرمایه گذاری در حوزه دفاع موشکی فضا پایه اختصاص دهد.

ترامپ به متحدان و شرکای آمریکا اطمینان خاطر مجدد داد که این کشور همچنان به ائتلاف نظامی ناتو پایبند می ماند و آنکه این سند دفاع موشکی به پنتاگون دستور می دهد تا «فروش سامانه های دفاع موشکی آمریکا و تکنولوژیهای مرتبط با آن به متحدان و شرکای این کشور را در اولویت قرار دهد».

با این حال رئیس جمهور آمریکا بار دیگر از متحدان این کشور به دلیل عدم پرداخت سهم منصفانه خود از بودجه ناتو به شدت انتقاد کرد.