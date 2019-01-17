کشته شدن یک پزشک و یک کودک در اعترضات سودان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، کمیته مرکزی پزشکان سودان در بیانیه ای اعلام کرد که یک پزشک و یک کودک بر اثر اصابت گلوله به سرشان کشته شدند.

طبق اعلام شاهدان عینی اعترضات در مقابل بیمارستانی که جسد کشته شدگان به آنجا منتقل شده بود، برگزار شد.

مخالفان سودانی خواهان کناره گیری عمر البشیر رئیس جمهور این کشور از قدرت هستند.

سودان از ۱۹ دسامبر گذشته شاهد تظاهرات‌هایی در خارطوم و تعدادی از ایالت‌های این کشور در اعتراض به گرانی و اوضاع بد معیشتی است.



اقتصاد سودان با کمبود ارز خارجی و افزایش نرخ تورم مواجه است و نرخ تورم به ۷۰ درصد رسیده و ارزش پول ملی این کشور نیز کاهش یافته است.