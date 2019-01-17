مسئولان بحرینی بی وقفه به سرکوب ادامه می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرآة البحرین، در گزارش دیده بان حقوق بشر آمده است: بحرین به سرکت اعتراضات مسالمت آمیز در سال 2018 ادامه داد و به هیچ رسانه مستقلی اجازه فعالیت نداد.

همچنین طبق این گزارش بحرین شاهد بازداشت مخالفان، محاکمه و رفتار تحقیر آمیز آنها بوده است.

بر همین اساس در جریان اعتراضات بحرین دستکم 164 نفر کشته و هزاران نفر دیگر دستگیر شده اند. در این کشور مساجد شیعیان نابود می شود و دولت، مخالفان خود را تروریست می خواند.

دیده بان حقوق بشر تصریح کرد: به علت نبود شفافیت سیاسی- حقوقی دست کم پنج نفر از بازداشت شدگان در بحرین زیر شکنجه جان خود را از دست داده و در زمان حاضر حدود چهار هزار زندانی سیاسی در این کشور وجود دارد.