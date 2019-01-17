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۲۸ دی ۱۳۹۷، ۲:۳۶

دیده بان حقوق بشر در گزارش سال 2019؛

مسئولان بحرینی بی وقفه به سرکوب ادامه می دهند

مسئولان بحرینی بی وقفه به سرکوب ادامه می دهند

دیده بان حقوق بشر در گزارش سال 2019 خود در مورد شرایط حقوق بشر در جهان اعلام کرد که مسئولان بحرین به سرکوب مخالفان ادامه می دهند و وضعیت حقوق بشر در این کشور وخیم است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرآة البحرین، در گزارش دیده بان حقوق بشر آمده است: بحرین به سرکت اعتراضات مسالمت آمیز در سال 2018 ادامه داد و به هیچ رسانه مستقلی اجازه فعالیت نداد.

همچنین طبق این گزارش بحرین شاهد بازداشت مخالفان، محاکمه و رفتار تحقیر آمیز آنها بوده است.

بر همین اساس در جریان اعتراضات بحرین دستکم 164 نفر کشته و هزاران نفر دیگر دستگیر شده اند. در این کشور مساجد شیعیان نابود می شود و دولت، مخالفان خود را تروریست می خواند.
دیده بان حقوق بشر تصریح کرد: به علت نبود شفافیت سیاسی- حقوقی دست کم پنج نفر از بازداشت شدگان در بحرین زیر شکنجه جان خود را از دست داده و در زمان حاضر حدود چهار هزار زندانی سیاسی در این کشور وجود دارد

کد مطلب 4516194

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