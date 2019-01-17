«فدریکا موگرینی» در نشستِ ضد ایرانی «ورشو» شرکت نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، یک سخنگوی اتحادیه اروپا اعلام کرد که «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی این اتحادیه در نشست ضد ایرانی که قرار است ماه آینده میلادی در «ورشو» پایتخت لهستان برگزار شود، شرکت نخواهد کرد.

گفتنی است این نشست ضد ایرانی تحت عنوان «نشستی در سطح وزراء با هدف ترویج آینده ای توأم با صلح و ثبات در خاورمیانه(!)» به ابتکار عمل واشنگتن در تاریخ ۲۴ و ۲۵ بهمن ماه در ورشو برگزار خواهد شد و «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا با ادعای حضور نمایندگانی از بیش از ۷۰ کشور جهان، موضوع ایران را محور اصلی این نشست خواند.

این در حالی است که وزارت امور خارجه ایران در واکنش به این اقدام، با فراخواندن دیپلمات ارشد لهستان «مراتب اعتراض رسمی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اقدام طرف لهستانی در همراهی با آمریکا برای برگزاری این نشست» را اعلام کرده و متذکر شد که «این یک حرکت خصمانه از سوی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است و انتظار می‌رود لهستان از همراهی با آمریکا در برگزاری این نشست خودداری نماید».

افزون بر آن، یک وبگاه غیردولتی و ضد جنگ موسوم به «کُد پینگ» با مشارکت جمعی از فعالان اجتماعی و سیاسی آمریکا و انتشار یک طومار، خواستار تحریم نشست ضدایرانی لهستان از سوی کشورهای اروپایی شده‌ است.

در بخشی از این طومار می‌خوانیم: «به جای برگزاری نشستی در راستای تقابل با ایران، لازم است که جهان برای بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای فشار بیشتری اِعمال کند. این دشمنی آمریکا علیه ایران است که به بی‌ثباتی خاورمیانه دامن زده و با تهدید فزاینده آغاز یک جنگ جدید در منطقه همراه است.».

گفتنی است که تاکنون بیش از ۳ هزار نفر این طومار آنلاین را امضا کرده اند.