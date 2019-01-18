ماکرون: مأموریت فرانسه در سوریه پایان نیافته است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری هیل، «امانوئل ماکرون» روز پنج شنبه اعلام کرد که به رغم تصمیم دولت آمریکا برای خروج نیروهای نظامی خود از خاک سوریه، فرانسه از تلاشهایش برای شکست داعش در سوریه دست نخواهد کشید.

ماکرون در یک سخنرانی در جنوب فرانسه اظهار داشت: «عقب نشینی از سوریه که از سوی دوستان آمریکایی ما اعلام شد، نمی تواند ما را وادار سازد از هدف استراتژیک خود که ریشه کنی داعش است، دست برداریم».

رئیس جمهور فرانسه در ادامه افزود که «جنگ هنوز تمام نشده است» و اینکه «هرگونه اقدام شتابزده برای عقب نشینی، اشتباه خواهد بود».

ماکرون پیشتر تصمیم «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا برای خارج کردن ۲ هزار نیروی نظامی آمریکا از خاک سوریه را مورد انتقاد قرار داده بود. وی ماه گذشته در این باره اظهار داشت: «من نسبت به تصمیم [دولت آمریکا] در قبال سوریه بسیار متأسف هستم. متحد بودن به معنای جنگیدن شانه به شانه است. این مهمترین مسئله برای رئیس یک دولت و فرمانده یک ارتش است. یک متحد باید قابل اعتماد باشد».

شایان ذکر است که تصمیم ترامپ به خروج نیروهای نظامی آمریکا از خاک سوریه به استعفای «جیمز ماتیس» وزیر دفاع وقت آمریکا و بروز تنشهای سیاسی میان دو حزب جمهوریخواه و دموکرات در کنگره انجامید. در این میان، حتی سناتور «لیندسی گراهام» از متحدان ترامپ در پیشبرد بسیاری از موضوعات، وی را ترغیب کرد که در مورد این تصمیم تجدیدنظر کند.

در مقابل، ترامپ روز چهارشنبه خطاب به گروهی از سناتورهای جمهوریخواه آمریکا اعلام کرد که قصد دارد خروج نیروها از سوریه و افغانستان را طبق برنامه اجرا کند.