آمریکا در اجلاس داووس شرکت نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، کاخ سفید روز پنج شنبه اعلام کرد که هیأت نمایندگی آمریکا در مجمع جهانی اقتصادی در شهر «داووس» سوئیس شرکت نخواهند کرد.

کاخ سفید دلیل عدم شرکت آمریکا در اجلاس داووس را وضعیت ۸۰۰ هزار کارگر فدرالی عنوان کرد که به خاطر تعطیلی دولت بدون دریافت دستمزد کار می کنند.

«سارا سندرز» سخنگوی کاخ سفید در بیانیه ای که روز پنج شنبه منتشر شد، اعلام کرد: «با توجه به [وضعیت] ۸۰۰ هزار کارگر خوب آمریکایی که بدون دریافت دستمزد کار می کنند، رئیس جمهور دونالد ترامپ سفر هیأت نمایندگی آمریکا به مجمع جهانی اقتصادی در شهر داووس، سوئیس را لغو کرده است».

لازم به ذکر است که این خبر درست پنج روز پیش از آغاز این اجلاس (۲۲ ژانویه) اعلام شد.

پیش از این نیز ترامپ «محترمانه» و با استناد به تعطیلی دولت فدرال سفر خود را به این اجلاس لغو کرد.

گفتنی است که ترامپ پیش از این نیز برنامه سفر هفت روزه «نانسی پلوسی» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به سه کشور بلژیک، مصر و افغانستان را به بهانه تعطیلی دولت لغو کرده و با لحنی طعنه آمیز، پلوسی را به سفر به پرواز اکونومی ترغیب کرد!