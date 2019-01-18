«انجمن کنترل تسلیحات» سند دفاع موشکی آمریکا را «تهدید آمیز» خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «انجمن کنترل تسلیحات» (ACA) در یک گزارش جدید اعلام کرد که نسخه بازنگری شده سند دفاع موشکی آمریکا در سال ۲۰۱۹ از سیاستهای بی ثبات کننده ای حمایت می کند که آمریکا باید آنها را رد کرده و در عوض، بر مذاکره با روسیه و چین پیرامون ثبات راهبردی متمرکز شود.

این انجمن در گزارش خود که روز پنج شنبه منتشر شد، می نویسد: «آمریکا باید با چین و روسیه گفتگوهایی گسترده پیرامون ثبات راهبردی، از جمله تأثیر دفاع موشکی و نقض گامهای بی ثبات کننده ای همچون پیگیری هواپیماهای رهگیر فضا پایه را تعقیب کند».

این انجمن در ادامه می افزاید که سند جدید دفاع موشکی «توسعه چشمگیر و پرهزینه ای را برای دفاعهای موشکی آمریکا پیشنهاد می دهد که احتمالاً ضمن تشدید نگرانی های روسیه و چین نسبت به وجود تهدید علیه بازدارندگی هسته ای استراتژیک خود، ثبات راهبردی را تضعیف کرده و چشم انداز کاهش تدریجی تسلیحات هسته ای را پیچیده تر می سازد».

گفتنی است که رئیس جمهور آمریکا روز پنج شنبه در مراسم رونمایی از سند دفاع موشکی آمریکا، هدف این سند را شناسایی و انهدام هرگونه موشک پرتاب شده به سمت آمریکا از هر کجا و در هر زمان اعلام کرد؛ هدفی که به گفته اعضای انجمن کنترل تسلیحات؛ پرهزینه، غیرقابل حصول و بی ثبات کننده است.