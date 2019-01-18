آرای انضباطی AFC اعلام شد/ محکومیت و جریمه بازیکن حریف ایران

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله گروهی جام ملت های آسیا ۲۰۱۹ امارات شب گذشته به اتمام رسید و ۱۶ تیم راه یافته به مرحله یک هشتم نهایی مشخص شدند.

در پایان این مرحله، کنفدراسیون فوتبال آسیا آرای انضباطی خود را اعلام کرد که خوشبختانه نامی از ایران و ملی پوشان کشورمان در این آرا دیده نمی شود.

نکته قابل توجه و مرتبط به ایران در این آرا، محکومیت و جریمه بازیکن تیم ملی فوتبال عمان است که در مرحله یک هشتم نهایی مقابل تیم ملی کشورمان قرار می گیرد.

سعد سهیل بازیکن تیم ملی عمان به خاطر تخلفاتی که در بازی مقابل ژاپن انجام داد، به پرداخت ۵ هزار دلار جریمه محکوم شده است و باید ظرف ۳۰ روز این جریمه را پرداخت کند.

AFC همچنین بازیکنانی از امارات، فلسطین، تایلند، کره شمالی، کره جنوبی، ژاپن، ویتنام، ازبکستان، سرمربی تیم ملی لبنان و فدراسیون فوتبال کره شمالی را هم جریمه کرده است.