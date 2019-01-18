سامانه حذف نویز موتور جنگنده/ ارسال صدای واضح خلبان به برج مراقبت

دکتر حمید رادمنش، مجری طرح «سامانه حذف نویز صوتی ناشی از موتور جنگنده و هلیکوپتر از صدای صحبت خلبان» در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پرنده های نظامی از جمله جنگنده ها و هلیکوپتر ها از اجزای مهم نیروی هوایی ارتش یک کشور هستند و یکی از مشکلات پیش روی در جنگنده ها و هلیکوپتر ها این است که همواره در داخل کابین خلبان ها صدای شدید ناشی از موتور جنگنده و همین طور چرخش بال های هلیکوپتر وجود دارد.

محقق پسا دکتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: معمولا این صدای شدید ناشی از موتور جنگنده و چرخش بال های هلیکوپتر ، نویز شدید صوتی است و خلبان ها به علت داشتن کلاه خلبانی، نویز شدید صوتی ناشی از موتور را متوجه نمی شوند.

وی افزود: اما هنگامی که صحبت خلبان برای برج مراقبت ارسال می شود در برج مراقبت این نویز صوتی بسیار آزاردهنده است از این رو در صدد آمدیم تا سامانه ای طراحی کنیم که این مشکل را برطرف کند.

به گفته استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در این پروژه یک سامانه حذف نویز صوتی را طراحی کردیم که بتواند صدای خلبان را از هر گونه نویز صوتی ناشی از موتور جنگنده و هلیکوپتر پاکسازی کرده و در نهایت صدای صحبت خلبان به طور واضح و عاری از هر گونه نویز صوتی را برای برج مراقبت ارسال کند.

وی با بیان اینکه دانش فنی ساخت این سامانه را بدست آورده ایم، گفت: این سامانه پس از مطالعات فراوان مبتنی بر الگوریتمی خاص طراحی شده که می توان با استفاده از این سامانه قابلیت اطمینان پرواز را افزایش داد.

به گفته رادمنش، این محصول کاربرد نظامی داشته و صنایع هوافضا و نیروهای مسلح می توانند از آن به خوبی بهره ببرند.

این محقق با تاکید بر اینکه تست های میدانی از این سامانه گرفته شده و نتیجه خوب بوده است، بیان کرد: همچنین این طرح ثبت اختراع شده و اکنون آماده برای سرمایه گذاری و ساخت نمونه نیمه صنعتی است.

به گزارش مهر، طرح «سامانه حذف نویز صوتی ناشی از موتور جنگنده و هلیکوپتر از صدای صحبت خلبان» در دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همکاری دکتر مجتبی حاجی آبادی به نتیجه رسیده است. این طرح در نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار ارائه شد.