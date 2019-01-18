دفع یورش تروریستها از التنف/ حملات موشکی به «کتائب العزه» در حماه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، نیروهای ارتش سوریه تعدادی از تروریست هایی که قصد نفوذ از منطقه التنف با استفاده از یک خودرو به سمت جنوب تدمر در حومه شرقی شهر حمص داشتند را هدف قرار دادند.

منابع سوری اعلام کردند: پس از رصد دقیق گروه های تروریستی مورد حمایت آمریکا در منطقه التنف در مرز سوریه با عراق و انجام کمین های لازم و کاشتن مین ها، نیروهای ارتش سوریه توانستند تعدادی از تررویست ها که قصد نفوذ از منطقه التنف به سمت جنوب تدمر را داشتند، به هلاکت برسانند.

بر اساس این گزارش، همچنین در حومه شرقی تدمر (پالمیرا) ، نیروهای ارتش سوریه در یک کمین محکم توانستند تعدادی از تروریست هایی که قصد نفوذ از منطقه التلیله با استفاده از موتور سیکلت را بازداشت کنند.

از سوی دیگر ارتش سوریه مواضع تروریست‌های کتائب العزة را در کفر زیتا در حومه حماه هدف حملات گسترده موشکی قرار داد.

ارتش سوریه همچنین تلاش تروریست‌ها برای نفوذ به سمت شهرک معرکبه در حومه شمالی حماه را خنثی کرد و شماری از تروریست ها را به هلاکت رساند و برخی دیگر را زخمی کرد.