به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از این محمد بنا، ناصر نوربخش، حسام الدین جعفری و ایرج اسفندیاری فر به عنوان اعضای کمیته فنی ناظر بر رقابتهای بین المللی کشتی فرنگی جام تختی معرفی شده بودند که طبق اعلام فدراسیون کشتی، سرمربیان تیم های امید و جوانان هم به این جمع اضافه شدند.

بدین ترتیب جمشید خیرآبادی سرمربی تیم امید (زیر ۲۳ سال) و حمید باوفا سرمربی تیم جوانان هم به عنوان اعضای کمیته فنی رقابتهای بین المللی کشتی فرنگی جام تختی در اندیمشک حضور خواهند داشت.

سی و نهمین دوره رقابتهای بین المللی کشتی فرنگی جام تختی روزهای ۴ و ۵ بهمن ماه در سالن شهید سروندی اندیمشک برگزار می شود و علاوه بر حضور بیش از ۶۰ کشتی گیر ایرانی، حضور کشتی گیرانی از ۱۱ کشور دنیا نیز در این مسابقات قطعی شده است.