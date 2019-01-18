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۲۸ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۵۷

رقابت‌های کشتی فرنگی جام تختی- اندیمشک؛

سرمربیان تیم‌های امید و جوانان هم عضو کمیته فنی شدند

سرمربیان تیم‌های امید و جوانان هم عضو کمیته فنی شدند

سرمربیان تیم‌های کشتی فرنگی امید و جوانان برای نظارت بر رقابت‌های بین المللی جام تختی به جمع اعضای کمیته فنی پیوستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از این محمد بنا، ناصر نوربخش، حسام الدین جعفری و ایرج اسفندیاری فر به عنوان اعضای کمیته فنی ناظر بر رقابتهای بین المللی کشتی فرنگی جام تختی معرفی شده بودند که طبق اعلام فدراسیون کشتی، سرمربیان تیم های امید و جوانان هم به این جمع اضافه شدند.

بدین ترتیب جمشید خیرآبادی سرمربی تیم امید (زیر ۲۳ سال) و حمید باوفا سرمربی تیم جوانان هم به عنوان اعضای کمیته فنی  رقابتهای بین المللی کشتی فرنگی جام تختی در اندیمشک حضور خواهند داشت.

سی و نهمین دوره رقابتهای بین المللی کشتی فرنگی جام تختی روزهای ۴ و ۵ بهمن ماه در سالن شهید سروندی اندیمشک برگزار می شود و علاوه بر حضور بیش از ۶۰ کشتی گیر ایرانی، حضور کشتی گیرانی از ۱۱ کشور دنیا نیز در این مسابقات قطعی شده است.  

کد مطلب 4516216

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