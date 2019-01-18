تیم سوهان محمد سیمای قم برابر پارسیان شهر قدس به تساوی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده مرحله گروهی لیگ برتر فوتسال ایران پس از ۲۶ هفته رقابت شامگاه پنج‌شنبه بسته شد و نماینده فوتسال قم با قرار گرفتن در رتبه ششم جدول به مرحله حذفی این مسابقات رسید.

تیم‌های سوهان محمد سیمای قم و پارسیان شهر قدس در حالی در هفته پایانی این مسابقات در قم برابر هم صف آرایی کردند که نتیجه این بازی برای نماینده قم اهمیت چندانی نداشت اما تیم پارسیان شهر قدس برای فرار از سقوط باید در قم نتیجه لازم را کسب می‌کرد که در نهایت از دستیابی به این هدف ناکام ماند.

در این مسابقه سوهان محمد سیما در نیمه نخست یک بر صفر پیروز شد اما در نیمه دوم ۳ گل به ثمر رسید که سهم پارسیان ۲ گل بود تا در نهایت این مسابقه در روز گلزنی سید حسین رضوی و روح الله ایثاری با تقسیم امتیازات خاتمه یابد. بازیکنان تیم سوهان محمد سیما در حالی در این مسابقه در میدان حاضر شدند که طی هفته اخیر به دلیل عدم دریافت مطالبات خود تمرین نکرده بودند.

این تساوی خارج از خانه برای بقای پارسیان کافی نبود زیرا دیگر تیم مدعی بقا، اهورای بهبهان با پیروزی بر مقاومت قرچک از پارسیان پیشی گرفت و بدین ترتیب پارسیان شهر قدس در روزی تلخ در قم همراه با تیم شهرداری ساوه راهی دسته اول شد.

تیم سوهان محمد سیمای قم نیز با این تساوی در رده ششم جدول قرار گرفت و در مرحله حذفی این رقابت‌ها باید به دیدار تیم فرش آرای مشهد برود که چند هفته پیش در قم این تیم را شکست داده بود. برنده دیدار رفت و برگشت فرش آرا چهره تیم صعود کننده به مرحله نیمه نهایی را مشخص می‌کند.