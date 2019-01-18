  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۸ دی ۱۳۹۷، ۹:۵۰

۲ کشته در حمله به کلیسایی در تگزاس آمریکا

۲ کشته در حمله به کلیسایی در تگزاس آمریکا

منابع آمریکایی از کشته و زخمی شدن دو تن بر اثر تیراندازی در کلیسایی در ایالت تگزاس آمریکا خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع آمریکایی از کشته و زخمی شدن دو تن بر اثر تیراندازی در کلیسایی در منطقه سایبرس در ایالت تگزاس آمریکا خبر دادند.

بر اساس این گزارش، بر اثر تیراندازی در کلیسایی در تگزاس یک زن کشته شد. همچنین در این تیراندازی یک نفر نیز به شدت زخمی شده است.

شایان ذکر است که در نوامبر سال ۲۰۱۷ نیز  یک فرد مسلح در ایالت تگزاس به شرکت کنندگان در مراسم روز یکشنبه شلیک کرد که بر اثر آن ۲۶ نفر کشته شدند. این حمله در کلیسای«فرست باپتیست» در شهر کوچک سادرلند اسپرینگز در کانتی (بخش) ویلسون در جنوب تگزاس اتفاق افتاد. 

کد مطلب 4516219

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها