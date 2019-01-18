۲ کشته در حمله به کلیسایی در تگزاس آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع آمریکایی از کشته و زخمی شدن دو تن بر اثر تیراندازی در کلیسایی در منطقه سایبرس در ایالت تگزاس آمریکا خبر دادند.

بر اساس این گزارش، بر اثر تیراندازی در کلیسایی در تگزاس یک زن کشته شد. همچنین در این تیراندازی یک نفر نیز به شدت زخمی شده است.

شایان ذکر است که در نوامبر سال ۲۰۱۷ نیز یک فرد مسلح در ایالت تگزاس به شرکت کنندگان در مراسم روز یکشنبه شلیک کرد که بر اثر آن ۲۶ نفر کشته شدند. این حمله در کلیسای«فرست باپتیست» در شهر کوچک سادرلند اسپرینگز در کانتی (بخش) ویلسون در جنوب تگزاس اتفاق افتاد.