سلمان یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای طرح «دست‌های مهربانی» در محلات حاشیه‌ای کرمانشاه خبر داد و گفت: در قالب این طرح مردم مناطق حاشیه ای و کمتر برخوردار کرمانشاه توسط پزشکان کانون خادمیاران سلامت آستان قدس کرمانشاه به صورت رایگان ویزیت شده و داروی رایگان نیز دریافت می‌کنند.

وی افزود: در همین راستا پزشکان خادمیار سلامت آستان قدس کرمانشاه در قالب گروه جهادی سلامت رضوی طی روز پنجشنبه ۲۷ دی ماه در مسجد سادت شهرک کرناچی(یکی از مناطق حاشیه ای) به نیت امام هشتم علی ابن موسی الرضا(ع) مستقر شده و اقدام به مداوای بیماران نیازمند و تجویز داروی رایگان کردند.

معاون فرهنگی آستان قدس کرمانشاه ادامه داد: در این حرکت جهادی تیم پزشکی متشکل از دکتر علی محمدی، دکتر زهره پورنقدعلی، تیم پرستاری و تیم دارویی خدمات از قبیل فوریتهای اورژانسی، خدمات بهداشتی- درمانی لازم را به مراجعه کنندگان این منطقه حاشیه ای ارائه دادند.