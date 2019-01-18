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۲۸ دی ۱۳۹۷، ۹:۵۵

رئیس پلیس راه خراسان شمالی:

تردد در گردنه‌های کوهستانی خراسان شمالی با زنجیر چرخ ممکن است

تردد در گردنه‌های کوهستانی خراسان شمالی با زنجیر چرخ ممکن است

بجنورد- رئیس پلیس راه خراسان شمالی گفت: باتوجه به بارش برف شدید و کولاک، تردد در گردنه های کوهستانی این استان تنها با زنجیر چرخ ممکن است.

سرهنگ علیرضا حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش برف و مه گرفتگی در گردنه های پلمیس و اسدلی، اظهار کرد: برای تردد در این محورها استفاده از زنجیر چرخ الزامی است.

حسین زاده با بیان اینکه هم اکنون در دوراهی چمن بید به اسپاخو، بجنورد به ناوه و گیفان و همچنین تخته باغلق و تنگه ترکمن بارش شدید برف را شاهد هستیم، تصریح کرد: با توجه به اینکه این محورها لغزنده هستند، استفاده از زنجیر چرخ برای تردد در این محورها لازم و ضروری است.

وی اضافه کرد: همچنین در منطقه حصارحسینی در مسیر محور بجنورد به سنخواست شاهد کولاک برف هستیم.

رئیس پلیس راه خراسان شمایل بیان کرد: باتوجه به بارش برف و باران در دیگر محورهای خراسان شمالی ضروری است رانندگانی که قصد تردد دارند ضمن رعایت نکات راهنمایی و رانندگی از سرعت و سبقت غیر مجاز پرهیز کنند.

کد مطلب 4516222

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