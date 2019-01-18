هدف از فریادها حذف و ریشه کنی فساد و تحقق دولت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید سعید لواسانی در خطبه های نماز جمعه امروز لواسان ضمن تسلیت شهادت حضرت زهرا(س) به توئیت اخیر وزیر خارجه و مقایسه ۲۶ دی ماه سال روز فرار شاه و ۲۷ دی سال‌روز اجرایی‌شدن برجام اشاره کرد و گفت: این توئیت یک مقایسۀ نامناسب بین این دو واقعه بود و کار بزرگ ملت در بیرون‌کردن شاه خائن در ۴۰ سال پیش را با قاشق خالی برجام مقایسه کرد و چنان آن را بزرگ جلوه داد که فکر نکنم، هیچ‌یک از طرفداران برجام هم به آن تن در دهند.

وی با بیان این که وزیر امور خارجه با این توئیت کرکره مغازۀ خودش را بالا زده است، گفت: اما این مغازه خالی است و هیچ جنسی در آن نیست، البته تلاش کردند و زحمت کشیدند، خسته نیز نباشند، اما طبق دستورات صریح مقام عظمای ولایت اما اولاً بنا بود که اقتصاد کشور به برجام گره نخورد، ثانیاً باید از اروپا قطع امید می‌کردند که دولت نکر و. ثالثاً تأکید شد که برجام هدف نیست، بلکه وسیله است و اگر به‌کار نیامد، کنار گذاشته شود که البته وسیلۀ بسیار معیوبی هم بود. و الان هم چیزی جز یک اسم از آن باقی نمانده جز است.

امام جمعه لواسان دولتمردان را به عمل به راه‌کارهای سیزده‌گانۀ امام خامنه‌ای در دوم خرداد و شش محوری که در جلسه با مسئولان در ۲۴ تیر ماه امسال در دیدار با مسئولان نظام داشتند، فراخواند و گفت: امروز شدیداً کشور به آن نیاز دارد و باید امید را به کلی از غربیان و اروپائیان قطع کرد و امید خود را به داخل کشور و این جوانان انقلابی و نخبه و کارآمد و متدین و متخصص کشور بدزدند که در این صورت خدای تعالی همۀ مشکلات کشور را حل می‌کند، همان‌گونه که جوانان ما در عملیات بیت المقدس آمدند و خالصانه در میدان بودند و خداوند خرمشهر را آزاد کرد.

وی سپس به مصاحبه اخیر خود با خبرگزاری مهر در خصوص مقابله با فساد اشاره کرد و گفت: اولاً بنده به واژه افشاگری حساسیت دارم و اصلاً از این واژه خوشم نمی‌آید، سال‌ها است این حرف‌ها و دردها را به مسئولان محلی، مسئولان بالادستی، مردم و نیز در خطبه‌ها می‌گویم، اما اتفاقی که افتاد، این‌بار جوانان آگاه و انقلابی ما آمدند وسط و بحث داغ شد، بنابراین اگر فضلیتی است، به نام این جوانان بی‌نام و نشان و متدین و انقلابی است که امام را ندیدند، اما چون امام می‌اندیشند و پا به رکاب امام المسلمین هستند و خدمت به سلامت نظام و عدالت و تحقق اهداف اسلامی را وظیفه و تکلیف شرعی خودشان می‌دانند. خداوند به آنان عزت و توان بدهد که هرچه خیر است، در تلاش مخلصانۀ آنان است.

لواسانی ادامه داد: پس از دهۀ شصت خیلی مشتقان آنان بودیم که در غرورآباد نفس اماره، بندگان خدا را ببینیم که مطیع خدا و در خدمت ولایت هستند، اینان یاوران صاحب الزمان هستند و دریایی هستند که امثال بنده در آن گم هستیم، فقط به آنان توصیه می‌کنم که خدا را هرگز فراموش نکنید و همۀ کارهایتان را فقط برای خدا انجام بدهید که خداوند آیندۀ انقلاب اسلامی را به دست پرتوان شما گذاشته تا به دست شما آن را پیروز کند و ان شاء الله تحویل صاحب اصلی آن شود. شما امید امام و این امت خداجو هستید، قدر بدانید و باتقوا، مجاهدۀ خود را به ثمر برسانید.

خطیب جمعه لواسان گفت: هدف ما در این مصاحبه نه افشاگری است و نه کشف فساد و دادزدن، هدف حذف و ریشه‌کنی فساد و حداقل پرهزینه‌کردن آن و بلکه هدف اصلی ما تحقق دولت اسلامی است و این امر چند پیش‌شرط دارد که ۲ شرط آن‌ها مهم‌تر است، اول باید کارآمدی قوای سه‌گانه تقویت شود به حدی که ناکارآمدی در ارگان نظام نباشد و دوم عدالت همۀ ارکان نظام را فرا بگیرد و یکی از زمینه‌هایی که عدالت را به چالش جدی می‌کشد که هم عدالت و هم کارآمدی را زیرسوال می‌برد، فساد در درون کشور ماست، که باید جدی با آن برخورد کرد، وگرنه چون سرطان همۀ بدنۀ نظام و جامعه را در برمی‌گیرد.