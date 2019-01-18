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۲۸ دی ۱۳۹۷، ۹:۵۹

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه خبر داد:

کشف بیش از ۲ میلیارد ریال سطل‌های زباله قاچاق در ثلاث باباجانی

کشف بیش از ۲ میلیارد ریال سطل‌های زباله قاچاق در ثلاث باباجانی

کرمانشاه- جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: با تلاش ماموران پلیس، ۹ تن و ۵۰۰ کیلو سطل زباله قاچاق به ارزش ۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال در شهرستان ثلاث باباجانی کشف شد.

سرهنگ علیرضا مرزبانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ماموران انتظامی ثلاث باباجانی در حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون که حامل بار بود مشکوک و دستور توقیف آن را صادر کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو، به مقدار زیادی سطل زباله به مقدار ۹ تن و ۵۰۰ کیلوگرم کشف شد.

سرهنگ مرزبانی ادامه داد: طبق نظر کارشناسان ارزش این محموله قاچاق به ۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال می رسد.

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه همچنین از دستگیری یک نفر در این رابطه و معرفی وی به دستگاه قضائی خبر داد.

وی در پایان گفت: برخورد با پدیده قاچاق از مهمترین موضوعاتی است که توسط ماموران انتظامی استان کرمانشاه دنبال می شود.

کد مطلب 4516224

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