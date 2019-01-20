۳۵۰ گفتمان دینی در مدارس استان سمنان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین روحانی نژاد در نشست صبح یکشنبه خود با دبیران اجرایی گفتمانهای دینی استان سمنان به میزبانی اداره کل تبلیغات اسلامی در شاهرود ضمن بیان اینکه ۳۵۰ گفتمان دینی مدارس در موضوعات مختلف از ابتدای سال تحصیلی جدید تا آغاز دیماه ۹۷ برگزار شده است، تأکید کرد: ۱۰۰گفتمان دیگر نیز تا پایان سال در مدارس استان برگزار میشود تا تعداد کل گفتمانهای دینی برگزارشده در نیمه دوم سال۹۷ به عدد ۴۵۰ برسد.
وی بابیان اینکه در طول سال تحصیلی جاری از ابتدای مهرماه ۹۷ تا خردادماه ۹۸ مجموعاً ۵۵۰ جلسه گفتمان برای دانش آموزان، اولیاء و آنها نیز طراحیشده است، تأکید کرد: برنامهریزی و هماهنگیهای این گفتمانها با همکاری آموزشوپرورش انجامشده است.
معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان گفت: سواد رسانهای و فضای مجازی، موضوع دین و زندگی، اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل و موضوع پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در زمره موضوعات گفتمانهای دینی تبلیغات اسلامی هستند.
روحانینژاد با بیان اینکه از ابتدای سال تحصیلی جدید تا کنون گفتمانهای دینی در ۱۱۰ مدرسه برگزارشده است، تأکید کرد: در کنار برگزاری ۳۵۰ جلسه گفتمان دینی در بازه زمانی آغاز سال تحصیلی تا ابتدای دیماه برای دانش آموزان، معاونت فرهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان موفق شده تا ۶۳ جلسه گفتمان دینی با موضوعات دینی، فضای مجازی و معضلات اجتماعی را نیز برای والدین و اولیاء و مربیان دانش آموزان برگزار کند.
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