سیلاب در مازندران یک قربانی گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، زکریا اشکپور با بیان اینکه بانوی ۴۶ ساله قربانی بارش شدید باران اظهار داشت: این حادثه پنجشنبه شب در منطقه سید ابوصالح شهرستان قائمشهر اتفاق افتاد و در این حادثه بانوی ۴۶ ساله به دلیل خروج از خودروی در حال گذر از رودخانه گرفتار سیلاب و در آب غرق شد که پیکر این خانم توسط اهالی در مکانی دورتر از آب بیرون کشیده شد.

وی افزود: تیم اورژانس خیابان ساری شهرستان قائمشهر به محل حادثه اعزام شد و پس از بررسی وضعیت مصدوم دریافتند که وی فاقد علائم حیاتی است وبلافاصله اقدامات پیشرفته احیاء با لوله گذاری در نای راآغاز کردند و احیاء قلبی ریوی در مسیر انتقال به مرکز درمانی در داخل آمبولانس و بیمارستان ادامه داشت اما متاسفانه بی تاثیر بود.