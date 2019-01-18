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۲۸ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۰۵

سخنگوی اورژانس مازندران:

سیلاب در مازندران یک قربانی گرفت

سیلاب در مازندران یک قربانی گرفت

ساری - سخنگوی اورژانس مازندران از مرگ یک بانوی ۴۶ ساله براثر غرق شدن در سیلاب رودخانه در قائمشهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، زکریا اشکپور با بیان اینکه بانوی ۴۶ ساله قربانی بارش شدید باران اظهار داشت: این حادثه پنجشنبه شب در منطقه سید ابوصالح شهرستان قائمشهر اتفاق افتاد و در این حادثه بانوی ۴۶ ساله به دلیل خروج از خودروی در حال گذر از رودخانه گرفتار سیلاب و در آب غرق شد که پیکر این خانم توسط اهالی در مکانی دورتر از آب بیرون کشیده شد.

وی افزود: تیم اورژانس خیابان ساری شهرستان قائمشهر به محل حادثه اعزام شد و پس از بررسی وضعیت مصدوم دریافتند که وی فاقد علائم حیاتی است وبلافاصله اقدامات پیشرفته احیاء با لوله گذاری در نای راآغاز کردند و احیاء قلبی ریوی در مسیر انتقال به مرکز درمانی در داخل آمبولانس و بیمارستان ادامه داشت اما متاسفانه بی تاثیر بود.

کد مطلب 4516229

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