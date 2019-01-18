به گزارش خبرگزاری مهر، سومین همایش دوسالانه بومی سازی کاتالیست و فرآیند احیای مستقیم آهن توسط یک شرکت دانش بنیان در جزیره کیش برگزار شد.

ضرورت پیوستن صنایع بزرگ به عرصه دانش‌بنیان

در این همایش پیمان صالحی، معاون نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: راه توسعه صنایع بزرگی چون فولاد و پتروشیمی پیوند به نوآوری باز است و در این راه باید از توانمندی و چابکی شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپی بهره بجویند.

وی افزود: معاونت علمی وفناوری در این راه آماده است تا زیرساخت‌های لازم برای بازارسازی این شرکت‌ها را فراهم کند.

صالحی راه موفقیت کشور را در توسعه نظام استارت آپی، نظام شرکت های دانش بنیان شتاب‌دهی به معنای سرمایه گذاری شرکت های بزرگ بر روی نوآوری کسب و کارهای کوچک دانست و گفت: شرکتهایی که دارای ایده‌های نوآورانه هستند می‌توانند بخشی از کسب و کارهای بزرگ را توسعه ببخشند نیازمند سرمایه‌گذاری و حمایت از جنس شتابدهی هستند.

معاون نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی فناوری به ۱۱۰ سرفصل حمایتی ذیل قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: تلاش می‌کنیم که راه را برای حرکت کسب و کارهای دانش بنیان استارتاپی هموار کنیم و اگر دستشان را نمی گیریم با قوانین دست و پاگیر و موانع صد راه نشان نشویم.

ایران برای نخستین بار در جمع معدود کشورهای صادرکننده کاتالیست

هومن کریمی مدیر عامل این شرکت دانش بنیان در این همایش با اشاره به تامین بخش عمده نیاز صنعت فولاد کشور از کاتالیست های ایرانی گفت: اگرچه در سال ۱۳۹۲ و آغاز تحریم‌های شکننده بارگذاری اولیه کاتالیستهای این شرکت ، پانزده تن تولید سالیانه با ۴۰ درصد ضایعات بود؛ این تولیدات در سال ۹۵ به ۳۵۰ تا ۲۵ درصد ضایعات رسید این در حالی است که در سال ۹۶ موفق شدیم ۷۲۰ کاتالیست را با فقط یک و نیم درصد ضایعات عرضه کنیم.

کریمی با اشاره به ورود صنعت تولید کاتالیست کشور به بازار های بین المللی برای نخستین بار اظهار کرد: بازار آهن اسفنجی ایران رتبه قابل توجهی در دنیا دارد اما نقش حیاتی به کاتالیست در این صنعت، کلیدی و مهم به شمار می رود بر همین اساس مصمم شدیم تا از چرخه به‌روزرسانی محصولات عقب نمانیم و در معرض مقایسه با دیگر رقبای تولید کننده کاتالیست قرار بگیریم؛ همین موضوع موجب شد تا زمینه ورود به عرصه صادرات بین المللی در سال جاری فراهم شود.

به گفته مدیرعامل این شرکت دانش بنیان، ورود به عرصه تولید با مواد اولیه داخلی، گام مهمی است که در ابتدای راه ناممکن به نظر می‌رسید در سال ۹۰ بیش از۹۰ درصد مواد اولیه از خارج چند می شد امااکنون۸۵ درصد مواد اولیه از داخل تأمین می‌شود.