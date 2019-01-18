پرواز تهران- بجنورد به دلیل شرایط نامساعد جوی لغو شد

فرشاد ساکنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وضعیت نامناسب جوی و کاهش دید در خراسان شمالی سبب لغو پرواز روز جمعه شد.
وی تصریح کرد: این پرواز قرار بود امروز جمعه ساعت ۱۲ از تهران به بجنورد انجام شود.
بجنورد- مدیر روابط عمومی فرودگاه بجنورد گفت: شرایط نامساعد جوی در خراسان شمالی سبب لغو پرواز تهران به بجنورد شد.
فرشاد ساکنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وضعیت نامناسب جوی و کاهش دید در خراسان شمالی سبب لغو پرواز روز جمعه شد.
وی تصریح کرد: این پرواز قرار بود امروز جمعه ساعت ۱۲ از تهران به بجنورد انجام شود.
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