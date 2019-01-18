خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: سال گذشته بارندگی در کرمان با افت ۶۰ درصدی نسبت به سال قبل مواجه شد و به همین دلیل تولید اکثر محصولات کشاورزی در استان با کاهش جدی مواجه شد بطوریکه پسته با افت ۹۰ درصدی تولید روبرو شد، همین وضعیت در زمینه تولید گردو و خرما نیز دیده می شود در حالیکه در ابتدای سال آبی پیش بینی ها نشان از بهبود میزان بارندگی در استان کرمان داشت اما پس از گذشت ۲۷ روز از زمستان سال جاری کرمان همان الگوی سال قبل را شاهد بوده است و عملا به جای اینکه از آسمان استان باران ببارد در اکثر روزهای سال خاک باریده است.

صرفه جویی تنها راهکار دولت

افزایش کانون های بحرانی بیابانی در استان کرمان در پی ۲۰ سال خشکسالی بسیاری از منابع آبی استان کرمان را به کلی خشک کرده است، نیمی از مراتع و جنگل های استان کرمان خشک شده و مشکل بی آبی پنجه در پنجه مردم انداخته است.

تنها پروژه انتقال آب به شهر کرمان از سد صفا رود مدتهاست مسکوت مانده است انتقال آب از خلیج فارس اسیر وعده ها شده و انتقال آب از بهشت آباد نیز به کلی رها شده است

این در حالی ست که تنها پروژه انتقال آب به شهر کرمان از سد صفا رود هم مدتهاست مسکوت مانده است انتقال آب از خلیج فارس اسیر وعده ها شده و انتقال آب از بهشت آباد نیز به کلی رها شده و چشم انداز دولت از وضعیت موجود تنها از راه صرفه جویی مردم در مصرف آب می گذرد.

این در حالی ست که از اواسط هفته گذشته ستاد بحران استان کرمان در خصوص طوفان شدید شن و ریزگردها در استان کرمان هشدار داد و عملا روز گذشته مردم استان شاهد افت شدید دید افقی شدند این وضعیت از جاده های ارتباطی کرمان به یزد روی داد تا جاده های کرمان - خراسان جنوبی و کرمان – سیستان و بلوچستان.

یک دکل مخابراتی ۴ خودرو را تخریب کرد

سرعت باد در شهر کرمان نیز به ۷۰ کیلومتر در ساعت رسید و موجب شکستگی بسیاری از درختان در معابر عمومی، فرو ریختن دیوارها و شکستن یک دکل مخابراتی در میدان کوثر کرمان و صدمه به چندین دستگاه خودرو شد که البته خوشبختانه تلفات جانی از این طوفان تاکنون ثبت نشده است.

وضعیت در روستاهای شهرستان های شرقی استان کرمان بحرانی شد و در حالیکه دید افقی در شهر کرمان به ۹۰۰ کیلومتر رسیده بود اما در این روستاها دید به چند قدم رسید و برخی از جاده های اصلی و فرعی بسته شد و برای ساعاتی مسافران دچار مشکل شدند.

آلودگی هوا در ریگان ۲۰ برابر و در فهرج ۳۰ برابر حد استاندارد شد

با وجود تلاش امدادگران و راهداران اما ده ها روستا در محاصره شنهای روان قرار گرفتند و امکان تردد در جاده های روستایی عملا سلب شد.

میزان آلودگی هوا در شهرستانهای ریگان و فهرج به ۲۰ برابر حد استاندارد رسید و بسیاری از مردم به دلیل مشکلات تنفسی به مراکز درمانی مراجعه کردند.

این درحالی است که در سالهای گذشته در این ماه از سال کرمان شاهد بارش برف و باران بود.

گروه های حساس از خانه ها خارج نشوند

رئیس مرکز هواشناسی استان کرمان در گفتگو با مهر عنوان کرد: به دلیل وزش باد شدید و گرد و غبار در استان کرمان مردم باید تدابیر ایمنی را رعایت کنند.

حمیده حبیبی گفت: این وضعیت از قبل پیش بینی و هشدارهای لازم به دستگاههای مرتبط داده شده بود.

وی ادامه داد: گروه های حساس از جمله کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی در زمان بروز ریزگردها و طوفان شن از خانه ها خارج نشوند و افراد عادی هم از ورزشهای سنگین در معابر عمومی جدا خودداری کنند.

سرعت باد به ۱۱ تا ۱۸ متر در ثانیه رسید و بیشترین سرعت باد هم در شهرستان رفسنجان ثبت شده است

وی گفت: امروز جمعه از شدت وزش باد در شمال استان کاسته می شود اما وزش تند باد در شرق استان همچنان ادامه دارد.

حبیبی ادامه داد: سرعت باد به ۱۱ تا ۱۸ متر در ثانیه رسید و بیشترین سرعت باد هم در شهرستان رفسنجان ثبت شده است.

فرماندار ریگان نیز در گفتگو با مهر اظهارداشت: میزان آلودگی هوا در ریگان ۲۰ برابر حد مجاز گزارش شده و راه ارتباطی ۲۳ روستا نیز مسدود شده است.

امین باقری از مردم خواست از تردد بی مورد در جاده ها جدا خودداری و تدابیر ایمنی را رعایت کنند.

وی بیان کرد: راهداران در حال کمک به مسافران هستند و امداد گران نیز موارد قطعی برق و مشکلات ناشی از وزش باد را رصد و در حال امداد رسانی به مردم به خصوص در روستاهای در محاصره شن هستند.

راهداران در حال کمک به مسافران هستند و امداد گران نیز موارد قطعی برق و مشکلات ناشی از وزش باد را رصد و در حال امداد رسانی به مردم به خصوص در روستاهای در محاصره شن هستند

وی با اشاره به تشکیل ستاد بحران بیان کرد: طوفان شن خساراتی نیز به کشاورزی، زیر ساخت و معابر عمومی در شهر ریگان و روستاها وارد کرده است که در حال برآورد خسارتها هستیم.

وی گفت: طبق پیش بینی ها تند باد در روز جمعه نیز در ریگان ادامه خواهد یافت.

غلام رضایی، رئیس اداره محیط زیست فهرج نیز در گفتگو با مهر اظهارداشت: میزان آلودگی هوا در این شهرستان به ۳۰ برابر حد مجاز رسیده است.

وی افزود: خشکسالی های پی در پی و عدم بارش باران در سال جاری در این شهرستان و کاهش رطوبت هوا باعث شده که با وزش باد این شهرستان به کانون ریزگردها تبدیل شود.

رضایی بیان کرد: طی سال های اخیر فهرج در شرق استان کرمان به صورت پی در پی شاهد بروز ریزگردها و طوفان های مکرر شن است.

بارندگی در بهمن ماه افزایش می یابد

مریم سلاجقه، کارشناس هواشناسی اداره هواشناسی استان کرمان نیز در گفتگو با مهر به کشاورزان و مردم کرمان در خصوص روزهای آینده هشدار داد و گفت: امروز طوفان شن در شرق استان کرمان فروکش می کند و در برخی از مناطق شمال استان شاهد بارندگی های بسیار خفیف خواهیم بود.

وی بیان کرد: از اواخر امروز جمعه شاهد افت بسیار شدید دمای هوا خواهیم بود و به همین دلیل به کشاورزان و به ویژه گلخانه داران هشدار می دهیم که تدابیر ایمنی را رعایت کنند.

وی در خصوص عدم بارش باران در کرمان گفت: شاهد تغییرات اقلیمی جدی در استان کرمان هستیم و همین امر الگوی بارندگی را تغییر داده است اما پیش بینی می کنیم در بهمن ماه شاهد بارشهای بهتری در مقایسه با دی ماه در استان باشیم.

کرمان این روزها در حسرت یک قطره باران مانده است و این در حالیست که اغلب آبخوانهای استان خشک شده اند و ذخیره آب های موجود در استان کمتر از همیشه است و تغییرات اقلیمی و تغییرات دمایی ناگهانی نیز به یکی از مشکلات جدی در استان تبدیل شده است.