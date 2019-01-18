  1. استانها
  2. مازندران
۲۸ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۲۰

مدیرکل راهداری مازندران:

تمامی راههای مازندران باز است

تمامی راههای مازندران باز است

ساری - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران وضعیت تردد در راههای استان را عادی و روان اعلام کرد و گفت: تمامی راههای اصلی و فرعی استان باز است.

 احمد محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت راههای استان اظهار داشت: به رغم شرایط ناپایدار جوی و بارش برف، با تلاش عوامل راهداری و پلیس راه، تردد در محورهای کندوان، هراز، سوادکوه، کیاسر و کناره عادی و روان است و از نظر جوی در محور کندوان محدوده هزارچم، محور هراز محدوده پارک جنگلی بارش خفیف برف جریان دارد.

وی افزود: همچنین در محور سوادکوه و کیاسر در برخی مناطق شاهد بارش خفیف برف و باران هستیم و در محور کناره نیز بارندگی خفیف ادامه دارد.

وی ادامه داد:با توجه به تمیهدات و تلاش عوامل راهداری و سایر عوامل امدادرسان از جمله پلیس راه، از انسداد راه به دلیل بارش برف جلوگیری شد و اکنون تمامی مسیرهای اصلی و فرعی باز و تردد در آن برقرار است.

کد مطلب 4516241

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها