تمامی راههای مازندران باز است

احمد محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت راههای استان اظهار داشت: به رغم شرایط ناپایدار جوی و بارش برف، با تلاش عوامل راهداری و پلیس راه، تردد در محورهای کندوان، هراز، سوادکوه، کیاسر و کناره عادی و روان است و از نظر جوی در محور کندوان محدوده هزارچم، محور هراز محدوده پارک جنگلی بارش خفیف برف جریان دارد.

وی افزود: همچنین در محور سوادکوه و کیاسر در برخی مناطق شاهد بارش خفیف برف و باران هستیم و در محور کناره نیز بارندگی خفیف ادامه دارد.

وی ادامه داد:با توجه به تمیهدات و تلاش عوامل راهداری و سایر عوامل امدادرسان از جمله پلیس راه، از انسداد راه به دلیل بارش برف جلوگیری شد و اکنون تمامی مسیرهای اصلی و فرعی باز و تردد در آن برقرار است.