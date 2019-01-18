ژاپنی ها نخستین بارش شهابی مصنوعی دنیا را ۲۰۲۰ راه می اندازند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، طبق اعلام سازمان فضایی ژاپن ، یک موشک حامل ماهواره ای ژاپنی به فضا رفت. ماموریت این موشک ایجاد نخستین بارش شهاب مصنوعی در جهان است.

طبق اعلام سازمان فضایی ژاپن، این ماهواره به اندازه یک کوله پشتی بزرگ است که همراه موشک Epsilon#۴ به فضا رفت تا قابلیت اجرایی بارش های شهابی مصنوعی را بررسی کند. البته در کل این موشک ۷ ماهواره به فضا برد تا فناوری های نوین را نمایش دهند. یکی از این ماهواره ها به طور موفقیت آمیز در مدار قرار گرفت و مقامات منتظر سیگنال از ۶ ماهواره دیگر هستند تا سرنوشت آنها مشخص شود.

موشک، ماهواره مذکور را در ارتفاع ۵۰۰ کیلومتری بالای سطح زمین قرار داده است. این ماهواره طی سال های آتی و هنگام مدار زدن به ارتفاع ۴۰۰ کیلومتری سطح زمین می رسد.

این ماهواره ها به یک استارت آپ توکیوییAstro Live Experiences تعلق دارند که ادعا می کند بارش شهابی جعلی آنها برتر از نمونه طبیعی است زیرا مدت بیشتری طول می کشد و شدت بیشتری دارد.

ماهواره ها حاوی گلوله های فلزی با قطر کمتر از یک اینچ هستند در زمان مشخصی در فضا می سوزند تا نمایشی برای مشتریان خود فراهم کنند.

هنوز هزینه چنین نمایشی مشخص نیست اما پیش بینی می شود حدود چند میلیون پوند باشد.

به هرحال به نظر می رسد نخستین بارش شهابی مصنوعی قرار است در اوایل ۲۰۲۰ میلادی و بالای ژاپن انجام می شود. این شرکت ادعا می کند رویداد مذکور روی زمین تا شعاع ۱۰۰ کیلومتری قابل مشاهده است و حدود ۶ میلیون نفر می توانند آن را تماشا کنند.