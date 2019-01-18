  1. استانها
  2. تهران
۲۸ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۵۰

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

ترافیک سنگین در محور هراز

ترافیک سنگین در محور هراز

دماوند- رییس پلیس راه شرق استان تهران از ترافیک سنگین در مسیر جنوب به شمال محور هراز تا محدوده پیست آبعلی خبر داد.

سرهنگ سیاوش محبی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین شرایط جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی شرق استان تهران با بیان این که ترافیک در محور هراز در مسیر جنوب به شمال تا پیست آبعلی سنگین است، اظهار داشت: در مسیر شمال به جنوب این محور نیز شاهد تردد پرحجم خودروها هستیم.

وی افزود: بارش برف در محور هراز قطع شده است، اما هم چنان برف زیادی در حواشی جاده وجود دارد.

رییس پلیس راه شرق استان تهران ترافیک در محور فیروزکوه عادی و روان خواند و گفت: با توجه به برودت هوا و بارش در محورهای مواصلاتی شرق استان تهران، لازم است رانندگان پیش از اقدام به سفر از وضعیت ترافیکی راه ها مطلع شده و همچنین سوخت کافی و لباس گرم به همراه داشته باشند.

وی ادامه داد: هم اکنون ابقی محورهای مواصلاتی شرق استان تهران ترافیک عادی دارند.

کد مطلب 4516246

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها