ترافیک سنگین در محور هراز

سرهنگ سیاوش محبی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین شرایط جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی شرق استان تهران با بیان این که ترافیک در محور هراز در مسیر جنوب به شمال تا پیست آبعلی سنگین است، اظهار داشت: در مسیر شمال به جنوب این محور نیز شاهد تردد پرحجم خودروها هستیم.

وی افزود: بارش برف در محور هراز قطع شده است، اما هم چنان برف زیادی در حواشی جاده وجود دارد.

رییس پلیس راه شرق استان تهران ترافیک در محور فیروزکوه عادی و روان خواند و گفت: با توجه به برودت هوا و بارش در محورهای مواصلاتی شرق استان تهران، لازم است رانندگان پیش از اقدام به سفر از وضعیت ترافیکی راه ها مطلع شده و همچنین سوخت کافی و لباس گرم به همراه داشته باشند.

وی ادامه داد: هم اکنون ابقی محورهای مواصلاتی شرق استان تهران ترافیک عادی دارند.