تدابیر امنیتی ویژه در مرزها و راههای منتهی به شهرهای کلمبیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ایوان دوکه رئیس جمهور کلمبیا اعلام کرد که کشورش تدابیر امنیتی ویژه ای در مرزها و راههای منتهی به شهرهای این کشور به دنبال انفجار خودرو بمبگذاری شده که در برابر دانشکده پلیس در پایتخت این کشور رخ داد و منجر به کشته شدن ۲۱ نفر شد، به اجرا درخواهد آورد.

وی اعلام کرد: حمله ضد جوانان و آزادی ما بدون مجازات نخواهد بود.

دوکه ضمن اینکه سه روز عزای عمومی در این کشور به علت کشته شدن شماری بر اثر انفجار خودرو بمبگذاری شده اعلام کرد، افزود: آرام نمی گیریم تا تروریستها را بازداشت و به چنگال عدالت بسپاریم.

این درحالی است برخی منابع رسانه های اعلام کردند که حمله کنندگان از سه ماه قبل طرح حمله را ریخته بودند.