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۲۸ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۳۷

به دنبال انفجار خودرو بمبگذاری شده در پایتخت به اجرا در می آید؛

تدابیر امنیتی ویژه در مرزها و راههای منتهی به شهرهای کلمبیا

تدابیر امنیتی ویژه در مرزها و راههای منتهی به شهرهای کلمبیا

رئیس جمهور کلمبیا از اجرای تدابیر امنیتی ویژه در مرزها و راههای منتهی به شهرهای کلمبیا به دنبال انفجار خودرو بمبگذاری شده در برابر دانشکده پلیس بوگوتا در پایتخت این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ایوان دوکه رئیس جمهور کلمبیا اعلام کرد که کشورش تدابیر امنیتی ویژه ای در مرزها و راههای منتهی به شهرهای این کشور به دنبال انفجار خودرو بمبگذاری شده که در برابر دانشکده پلیس در پایتخت این کشور رخ داد و منجر به کشته شدن ۲۱ نفر شد، به اجرا درخواهد آورد.

وی اعلام کرد: حمله ضد جوانان و آزادی ما بدون مجازات نخواهد بود. 

دوکه ضمن اینکه سه روز عزای عمومی در این کشور به علت کشته شدن شماری بر اثر انفجار خودرو بمبگذاری شده اعلام کرد، افزود: آرام نمی گیریم تا تروریستها را بازداشت و به چنگال عدالت بسپاریم.

این درحالی است برخی منابع رسانه های اعلام کردند که حمله کنندگان از سه ماه قبل طرح حمله را ریخته بودند.

کد مطلب 4516248

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