۳۹ وقف درمانی در خراسان شمالی به ثبت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عظیم آسوده اظهار کرد: امسال ۳۹ مورد وقف مرتبط با درمان و دارو در خراسان شمالی به ثبت رسیده که این طرح از محل عواید موقوفات مرتبط با درمان و دارو اجرا خواهد شد.

آسوده افزود: از این تعداد موقوفه، ۹ مورد منفعتی و درآمدزا و ۳۰ مورد دیگر به‌صورت انتفاعی است که از خود رقبه و موقوفه برای دارو درمان استفاده می‌شود.

وی تصریح کرد: چهار مورد وقف منفعتی مربوط به شهرستان‌های فاروج و مانه و سملقان است که درآمد آن صرف کمک به دارو و درمان بیماران نیازمند و سرطانی می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی ادامه داد: موقوفه دیگر شهرستان‌ها چون به‌صورت انتفاعی است، هزینه کمک به بیماران نیازمند آن‌ها از محل خیران تأمین خواهد شد.

آسوده بیان کرد: شناسایی افراد نیازمند مطابق نیات واقفان، شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی در خصوص مصرف عواید موقوفات مرتبط، زمینه‌سازی، ترغیب و جذب خیرین در امر ایجاد وقف جدید در موضوعات تأمین هزینه‌های درمانی، خرید تجهیزات پزشکی موردنیاز مراکز درمانی، کمک به احداث خانه بهداشت و درمانگاه از مهم‌ترین اهداف این طرح است.

وی اظهار کرد: سال گذشته با اجرای مهر تندرستی در خراسان شمالی ۲۰۰ نفر از محل خیرات و مبرات و ۴۰ نفر از محل چهار مورد وقف منفعتی تحت پوشش قرار گرفتند که حدود ۹۰۰ میلیون ریال هزینه شد.