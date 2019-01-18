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۲۸ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۴۴

سقوط ۲ جنگنده سوخو ۳۴ روسیه در شرق این کشور

سقوط ۲ جنگنده سوخو ۳۴ روسیه در شرق این کشور

منابع روسی از سقوط ۲ جنگنده سوخو ۳۴ روسیه در شرق این کشور و نجات خلبانان آن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روسیاالیوم از سقوط ۲ جنگنده سوخوی ۳۴ روسیه در شرق این کشور و نجات خلبانان آن خبر داد.

بر اساس این گزارش، این دو جنگنده سوخو ۳۴ روسیه در دریایی در نزدیکی تنگه تارتاری در اقیانوس آرام در شرق دور روسیه حدفاصل خابارووسک و ساخالین سقوط کردند.

یک منبع روسی بیان کرد: جنگنده های روسی از نوع سوخو ۳۴ در جریان پرواز در شرق دور روسیه از صفحه رادار محو شدند. خلبانان این جنگنده موفق به ایجکت شدند و با سلامت با چتر فرود آمدند.

خبرگزاری اینترفاکس نیز از ناپدید شدن دو جنگنده سوخو ۳۴ هنگام پرواز در منطقه شرق دور روسیه خبر داد و اعلام کرد: دو جنگنده سوخو ۳۴ از صفحه رادار محو شدند که بر اساس گزارش های اولیه خلبانان موفق شدند با چتر بیرون بپرند. این دو جنگنده به یکدیگر برخورد کرده و سقوط کرده اند.

خبرگزاری نووستی از محو شدن یک جنگنده از صفحه رادار و نجات خلبانان آن خبر داده بود.

کد مطلب 4516257

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