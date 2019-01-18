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۲۸ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۵۵

مدیرکل هواشناسی مازندران اعلام کرد:

ارتفاع نیم متری برف در آلاشت

ارتفاع نیم متری برف در آلاشت

ساری - مدیرکل هواشناسی مازندران ارتفاع بارش برف در آلاشت سوادکوه را حدود نیم متر اعلام کرد.

محمدرضا رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نفوذ موج جدید زمستانی در استان، ارتفاع بارش برف در آلاشت سوادکوه را ۴۸ سانتی متر، کیاسر ۳۱ سانتی متر، بلده، ۱۴، کجور ۱۶، سیاه بیشه ۳۰ و پل سفید چهار سانتی متر بیان کرد.

وی اظهار داشت: همچنین حداکثر سرعت باد ثبت شده در گلوگاه ۷۹ کیلومتر برساعت، پل سفید ۳۳، سیاه بیشه ۵۳، کجور ۳۷، بلده ۳۶، آلاشت ۷۲ و کیاسر ۳۱ کیلومتر بر ساعت بوده است.

وی با بیان اینکه سرعت باد در رامسر ۷۲، نوشهر ۴۷، بابلسر ۶۱، آمل ۷۶، قائمشهر ۶۸، ساری ۳۰، دشت ناز ۵۴ و بندر امیرآباد ۵۲ کیلومتر برساعت بوده است گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ۴۹ میلی متر باران در امسر، ۶۲ میلی متر در نوسهر، ۶۱ میلی متر در بابلسر، ۵۵ میلی متر در آمل، ۵۲ میلی متر در قائمشهر، ۶۱ میلی متر در ساری، ۶۷ میی متر در دشت ناز و ۵۸ میلی متر در بندر امیرآباد باران ثبت شده است.

رضوی گفت: روز جمعه بیشینه دما در شهرهای ساحلی و جلگه ای به حدود ۷ درجه سلسیوس می رسد و ضمنا در شهرهای ساحلی و جلگه ای صبح روزهای جمعه و شنبه یخبندان نداریم.

کد مطلب 4516265

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