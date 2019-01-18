به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، سینمای ایران در سال ۱۳۹۷ با آقای بازیگر وداع کرد؛ هنرمندی که بازی‌های تاثیرگذارش در فیلم‌هایی چون «گاو»، «حاجی واشنگتن» و «اجاره‌نشین‌ها» تا «هامون» و «بانو» و در سال‌های اخیر «مینای شهر خاموش» و «راه آبی ابریشم» همچنان ماندگار است.

در مراسم افتتاحیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر به یاد این هنرمند فقید مراسم نکوداشتی برپا خواهد شد. انتظامی چهار بار برای بازی در فیلم‌های «گاوخونی»، «خانه‌ای روی آب»، «روز فرشته» و «گراند سینما» موفق به دریافت سیمرغ بلورین جشنواره فجر شد و همچنین بازی او در «ناصرالدین شاه آکتور سینما» و «خانه خلوت» شایسته تقدیر شناخته شد. او در سه دوره از جشنواره فیلم فجر داور بود.

همچنین بزرگداشت ابراهیم حقیقی، عزیزاله حمیدنژاد، خسرو خسروشاهی، عباس گنجوی و فاطمه معتمدآریا، پنج سینماگر سرشناس در مراسم افتتاحیه جشنواره برگزار می‌شود.

سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر به دبیری ابراهیم داروغه‌زاده همزمان با چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی دهم تا بیست و دوم بهمن ماه برگزار می‌شود.