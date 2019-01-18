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۲۸ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۰۹

سفر مقام ارشد کره شمالی به واشنگتن قبل از نشست احتمالی ترامپ-اون

سفر مقام ارشد کره شمالی به واشنگتن قبل از نشست احتمالی ترامپ-اون

منابع خبری از سفر مقام ارشد کره شمالی به واشنگتن قبل از نشست احتمالی رئیس جمهور آمریکا و رهبر کره شمالی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، کیم یونگ چول از مقامات عالی رتبه کره شمالی رهسپار واشنگتن شد.

وی قرار است که با مقامات آمریکایی قبل از نشست احتمالی میان سران آمریکا و کره شمالی دیدار و گفتگو کند.

این در حالی است که همزمان با تایید ورود «کیم یونگ چول» از نزدیکان رهبر کره شمالی به واشنگتن، فاکس نیوز گزارش داد که مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا با وی دیدار خواهد کرد.

رسانه‌ها گزارش دادند که کیم یونگ چول رئیس سابق اطلاعات نیروهای مسلح کره شمالی و یکی از نزدیک‌ترین دستیاران رهبر کره شمالی نامه دیگری از کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را برای رئیس جمهوری آمریکا آورده است. 

فاکس نیوز نوشت حضور مشاور نزدیک رهبر کره شمالی می تواند نشانه‌ای از دیدار دوم ترامپ و کیم جونگ اون باشد.

شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان آمریکا هم به نقل از اگاهان امور کره شمالی گفته است که کیم یونگ چول حامل نامه‌ای شخصی از کیم جونگ اون برای دونالد ترامپ است.

کد مطلب 4516271

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