گزارشگر بازی تیم ملی فوتبال ایران و عراق محکوم شد!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و عراق در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی جام ملت های آسیا چهارشنبه هفته گذشته به مصاف هم رفتند که این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در جریان این مسابقه گزارشگر قطری بازی علیه کنفدراسیون فوتبال آسیا و امارات موضعگیری و آنها را متهم کرد که به تماشاگران قطری اجازه ورود به امارات و حمایت از تیم ملی کشورشان داده نمی شود.

کمیته رسانه ای کنفدراسیون فوتبال آسیا با انتشار بیانیه ای اقدام گزارشگر قطری در این مسابقه را که طی آن مسائل سیاسی را در ورزش دخیل کرده بود، به شدت محکوم کرد.

این کمیته در بیانیه ای ضمن محکومیت سخنان گزارشگر بازی ایران و عراق، از دستگاه های مسئول و ذیربط خواست تا اقدامات قاطعانه ای علیه وی اتخاذ کنند. این کمیته بر حق خود برای پیگیری قانونی پرونده گزارشگر مذکور تاکید کرده است.

AFC اعلام کرد: «حرف‌های گزارشگر درباره عدم وجود طرفداران قطر در جام ملت ها خلاف واقع است. خود هیات قطری هم به خبرگزاری فرانسه گفته است که مشکل و مانعی برای حضور هواداران و هیات قطری در امارات نبوده است.»