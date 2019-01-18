تلاش همه نهادهای فرهنگی برای حفظ مرکزیت دینی و انقلابی قم

به گزارش خبرگزاری مهر، ائمه جمعه استان قم باصدور بیانیه‌ای از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مردم شهید پرور قم حمایت کردند.

متن این بیانیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

نوزدهم دی‌ماه سال ۱۳۹۷ روز پر برکت و حاوی هشداری مهم برای مردم انقلابی قم از لسان رهبر معظم انقلاب در زمینه تلاش دشمن برای تغییر فضای انقلابی قم بود.

تردیدی نیست که قم به عنوان پایگاه فرهنگ شیعی و محل استقرار مهمترین مراکز فرهنگی مذهبی به محوریت حوزه‌های علمیه و مراجع عظام تقلید، نقش مهمی در هدایتگری، ساماندهی و یاری انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشته و به حق توسط ولی امر مسلمین شهر، مرکز و مادر انقلاب نامیده شد.

کید، مکر و هجمه‌های متعدد معاندان به قم و تلاش برای تغییر در فضای انقلابی قم و تلاش آنان برای کم رنگ کردن روحیه انقلابی، دینی و نقش محوری حوزه‌های علمیه قم به خوبی در کلام رهبر فهیم انقلاب نقش بست تا آنجا که در ابتدای بیانات خود، به مسئله بسیار مهم تلاش دشمن برای «نفوذ فرهنگی» در حوزه‌ها و شهر قم اشاره کردند.

۱۹ دی ماه سال ۹۷ نقطه عطفی در تاریخ قم و اعلام بیدارباش برای آگاه ساختن و صدور هشداری مهمّ جهت جلوگیری از هجمه فرهنگی و درمان آسیب‌ها و آفت‌های دینی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی شهر مقدس قم بود.

ائمه جمعه قم در آستانه گرامیداشت چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ضمن لبیک به فرامین رهبر معظم انقلاب، در این برهه حساس و در راستای رفع نگرانی‌های یاد شده، در کنار لزوم توجه و تقویت هر چه بیشتر نهادهای فرهنگی، آموزشی و اجتماعی قم و نماز جمعه به عنوان قلب فرهنگی شهر و قرارگاه بزرگ فرهنگی و کنگره عظیم هفتگی، بر همت و هشیاری و هم افزایی همه دستگاه‌ها و خصوصا نهادهای فرهنگی جهت خدمت رسانی بیشتر به مردم و حفظ مرکزیت دینی و انقلابی قم تأکید می‌نمایند.

والسلام و علیکم و رحمت الله و برکاته