پرواز فرودگاه گرگان لغو شد/ قطعی برق در برخی از روستاها

به گزارش خبرنگار مهر، با ورود سامانه سرد و بارشی به استان از بعدازظهر پنجشنبه شاهد بارش برف و باران و در مقطعی وزش باد بودیم که این روند امروز هم در بخش هایی از استان ادامه دارد.

برای اطلاع از وضعیت راه ها با رئیس پلیس راه گلستان گفتگو کردیم، علی عبدی به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون در سه نقطه استان (محور توسکستان، خوش ییلاق و جنگل گلستان) شاهد بارش برف هستیم.

عبدی افزود: در محور توسکستان به شاهرود و در محور خوش ییلاق زنجیر چرخ الزامی است.

وی افزود: در محور گلستان از پل دوم به سمت تونل ریزش برف شروع شده و رانندگان زنجیرچرخ و لوازم و تجهیزات زمستانه به همراه داشته باشند.

عبدی با بیان این که جاده های استان باز است، گفت: در سایر جاده های استان به دلیل لغزنده بودن جاده ها رانندگان با سرعت مطمئنه حرکت کرده و با احتیاط برانند.

وی تصریح کرد: نیروهای ما در محورهای مواصلاتی مستقر هستند و توجه به هشدار و تذکرات پلیس لازم است.

لغو پرواز فرودگاه گرگان

مدیرکل فرودگاه های استان گلستان به خبرنگار مهر گفت: یکی از دو پرواز شامگاه پنجشنبه به دلیل بدی شرایط آب و هوا لغو شد و پرواز دیگر با ۹۹ دقیقه تأخیر انجام شد.

رامین آذری ادامه داد: پروازهای امروز هم طبق روال خود انجام خواهد شد.

مدیر کل مدیریت بحران گلستان هم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تاکنون اعلام خسارت خاصی از طوفان و بارش های دیشب گزارش نشده است.

مجتبی جمالی افزود: چند مورد به صورت جزئی قطعی برق در برخی از روستاهای آزادشهر مانند وامنان اتفاق افتاد که یا برطرف شده و یا نیروهای مشغول رفع نقض هستند.

ریزش باران از سقف برخی از منازل

وی ادامه داد: در برخی از روستاهای گمیشان هم به صورت جزئی در برخی از خانه های قدیمی گزارشی از ریزش باران از سقف داشتیم که سبب آبگرفتگی منازل شد که مورد خاصی نبود و برطرف شد.

جمالی تصریح کرد: همه مسیرها باز است و دیشب در یک مقطع دو الی سه ساعته از سمت شاهرود جاده بسته شد ولی اکنون مسیر باز شده است.

وی گفت: بارش های خوبی اتفاق افتاد و بین ۱۵ الی ۵۰ سانتی متر در نقاط مختلف بارش برف اتفاق افتاد.

جمالی اضافه کرد: در گرگان، کردکوی و مینودشت هم حدود ۶۰ میلی متر بارش باران داشتیم و از سیمین شهر هم بارش ۸۰ میلی متری گزارش شده است.

وی بیان کرد: بیشترین سرعت وزش باد در مراوه تپه با ۹۵ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.

جمالی بیان کرد: ۲۴ گروه راهداری و با ۳۴۰ راهدار در مناطق مختلف جاده ای استان مستقر بوده و مشغول برفروبی و نمک پاشی هستند.