از انتقال آثار ایرانی هلند به اسپانیا تا جابه جایی سرباز هخامنشی

به گزارش خبرنگار مهر، از حوزه باستان شناسی در این هفته خبر رسید که گور یک جنگاور سه هزار ساله در گیلان کشف شد. این اتفاق را شهرام رامین سرپرست تیم کاوش باستان‌شناسی محوطه باستانی شهران رستم‌آباد اعلام کرد و گفت: در کاوش­های اضطراری این محوطه، چند گور همراه با هدایای تدفینی کشف شده است.

سرپرست تیم کاوش باستان‌شناسی محوطه باستانی شهران رستم‌آباد در استان گیلان گفت: این مجموعه گور با توجه به آثار یافت شده در کنار آن­ها مربوط به عصر آهن است، در حدود سه هزار سال قدمت دارند. محدوده ­ای که گورها در آن یافت شدند در امتداد بزرگ­راه رشت ـ تهران، در حاشیه شرقی دشت رستم ­آباد قرار دارد و به علت اجرای یک پروژه عمرانی در خطر تخریب بود.

وی افزود: با توجه به این خطر، تیمی از باستان­ شناسان کاوش اضطراری این محوطه را آغاز کردند. در کاوش­های انجام شده آثار چند گور کشف شده که کامل­ترین آن­ها اسکلت انسانی است که همراه با ابزار جنگی و ظروف حاوی مواد خوراکی دفن شده است.

نمایشگاه «ایران مهد تمدن» از هلند به اسپانیا می رود

خرداد ماه امسال نمایشگاه «ایران؛ مهد تمدن» با حضور مقامات ایرانی و هلندی در موزه درنتز هلند گشایش یافت. در این نمایشگاه ۱۹۶ اثر از بیش از ۶۰ مکان باستانی ایران به نمایش در آمد. پیرو این اقدام نمایشگاهی از آثار کشور هلند نیز در موزه ملی ایران برپا شد.

قرار بود نمایشگاه ایران مهد تمدن به مدت ۵ ماه در هلند برپا شود اما تا کنون این نمایشگاه تمدید شده است. از سوی دیگر در توافقات بین موزه ملی ایران با موزه های اسپانیا دو طرف بر برپایی نمایشگاه آثار تاریخی در هر دو کشور توافق کردند و اکنون قرار است پس از پایان نمایشگاه هلند این آثار به اسپانیا برود. چند روز پیش نیز هیات دولت با برپایی این نمایشگاه در اسپانیا موافقت کرده و مجوز آن را صادر کرد. زمان افتتاح این نمایشگاه در اسپانیا نیز اواخر اسفند ماه سال جاری است. اکنون آثار از هلند در آستانه بسته بندی و انتقال به موزه باستان‌شناسی شهر «آلیکانته» در شرق اسپانیا است.

انتقال نقش سرسرباز هخامنشی به موزه بزرگ خراسان

نقش برجسته سربازهخامنشی در موزه بزرگ خراسان به نمایش گذاشته می شود. اگر چه شهریور ماه امسال اخباربازگشت این اثر تاریخی به کشوررسانه ای شد اما سال ها تلاش دیپلماسی فرهنگی ایران باعث شد تا این موفقیت حاصل شود و نقش برجسته سربازهخامنشی به ایران بازگردد.

پاییز سال ۲۰۱۷ در حالی که قرار بود این اثر تاریخی در نمایشگاهی به نمایش گذاشته و پس از آن در حراجی عتیقه در نیویورک فروخته شود، مسئولان میراث فرهنگی ایران از این موضوع مطلع شده و با پیگیری های حقوقی دولت، سرانجام دیپلماسی بین المللی جواب داد و این شیء تاریخی پنجم مهرماه ۹۷ همزمان با بازگشت رئیس جمهوری ایران ازنیویورک مقر سازمان ملل متحد به ایران بازگردانده شد.

پیوند میان موزه‌های تهران در میدان مشق دوباره ایجاد شد

با تغییرات ایجاد شده در راه‌های دسترسی ورودی به محوطه تاریخی باغ ملی به ویژه گشایش ورودی نرده‌های میان کتابخانه و موزه ملک و موزه ملی، گردشگران به آسانی بین این موزه‌ها رفت‌وآمد می کنند.

از بهار سال ۱۳۹۶ خورشیدی، با تصمیم وزارت امور خارجه، پاره‌ای محدودیت‌های دسترسی به محوطه تاریخی باغ ملی تهران- که ساختمان‌های اداری وزارت امور خارجه به همراه موزه‌های بزرگ تهران و دانشگاه هنر در این محدوده تاریخی جای گرفته‌اند- پدیدار شد.

این محدودیت‌ها تاثیری بسیار در فرآیند گردشگری در این محوطه زیبای تاریخی گذاشت. کتابخانه و موزه ملی ملک به همراه موزه‌های ملی ایران، پست، علوم و فناوری، سکه بانک سپه و عبرت ایران که در یک مسیر زنجیروار در همسایگی یکدیگر در پهنه یا نزدیکی این محوطه تاریخی جای گرفته‌اند، از محدودیت‌های یادشده، در زمینه جذب گردشگر ایرانی و غیر ایرانی آسیب فراوان دیدند.

نگرانی برای حیات سرای فرد شیشه

ماجرای کسی که آمد« ابرویش را بردارد چشمش را کور کرد»برای سرای فرد شیشه هم صادق است. قرار بود این بنا رفع خطر شود اما شهرداری ناحیه ۵ منطقه ۱۲ بخش هایی از این بنای قاجاری را تخریب کرد.

چند روز پیش یکی دیگر از بناهای تاریخی شهر تهران خبرساز شد. بنایی که این بار یک سرای تجاری در میدان شوش است و به دوره اوائل قاجار و اوائل پهلوی نسبت داده می شود. نمای اصلی، بخشی از تزئینات، آجرکاری و طبقه دوم این بنای تاریخی موسوم به «بنگاه فرد شیشه» یا «یزدگرد» توسط مالکان تخریب شد حالا سرقفلی داران و مغازه داران این سرا به اقدام مالکان اعتراض کرده و می گویند که مالک با شهرداری در اقدامی هماهنگ این کار را انجام داده اند و خواستار پیگیری این موضوع توسط رسانه ها شده اند.

آنها در تماسی با خبرنگار مهر اظهار کردند که چندی پیش شبانه بخش هایی از این سرا را تخریب کرده اند تا این بنای تاریخی واجد ارزش را به صورت کامل از بین برده و به جای آن مجتمع تجاری دیگری در خیابان ری بسازند.

کسبه اعلام می کنند که چند روز پیش ۱۵ باب مغازه آنها توسط شهرداری به بهانه اینکه این بنا ناامن است پلمپ شده ولی آنها مغازه ها را باز کرده اند حتی به تهدید شهرداری برای اینکه نیوجرسی جلوی مغازه ها بگذارند نیز اهمیتی نداده اند و با این وجود شب ها یک نگهبان جلوی سرا پاسبانی می دهد تا شبانه دوباره اقدام به تخریب صورت نگیرد.

کشاورزی در قلعه تاریخی ایرج منع قانونی ندارد!

این هفته خبر رسید که در قلعه تاریخی ایرج در تهران کشاورزی می شود پیرو ان محسن شیخ الاسلامی معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی تهران از انی قلعه بازدید کرد و گفت: کشاورزی در قلعه ایرج به شکل سنتی و از قدیم الایام وجود داشته و خارج کردن خاک از این قلعه تاریخی برای کشت صیفی جات را قبول نداریم.

شیخ الاسلامی گفت: یکی دیگر از موضوعاتی که در بازدید امروز مورد توجه و تأکید قرار گرفت، راه اندازی پایگاه پژوهشی در این قلعه است و امیدواریم، اداره کل امور پایگاه ها نیز در این خصوص مساعدت و همکاری لازم را داشته باشد.