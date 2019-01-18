سعداله وطنخواه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت نامساعد جوی که از روز پنجشنبه در استان حاکم شد اظهار داشت: روز گذشته پرواز مسیر نوشهر – تهران و رامسر – تهران به دلیل بدی شرایط آب و هوا انجام نشد.

وی ادامه داد: همچنین پرواز مسیر کیش – ساری که قرار بود ساعت ۲۱ و ۱۵ دقیقه پنجشنبه شب انجام شود با سه ساعت تاخیر ساعت ۲۴ و ۱۵ انجام شد.

وطنخواه با بیان اینکه در صبح جمعه پروازهای فرودگاه های مازندران در موعد مقرر انجام شد گفت: خوشبختانه در حال حاضر مشکلی وجود ندارد.

مازندران سه فرودگاه در رامسر، نوشهر و ساری دارد وهفتگی بیش از ۸۰ سورتی پرواز در آن انجام می شود.