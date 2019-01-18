مخالف کلاس های کنکور هستیم که در آن دانش آموز دانشی فرا نمی گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نویدادهم در یک مصاحبه رادیویی با ابراز تاسف از وجود عوامل پنهان دخیل در کنکور و ناتوانی در حدف آن گفت: امروز بارقه‌هایی از امید دیده می شود تا این درخواست آموزش و پرورش عملیاتی شود. برای پذیرش دانشجو از زمان‌های گذشته روش‌های مختلفی وجود داشته ولی روش کنکور که سرنوشت یک فرد را طی دو الی سه ساعت با تست زنی که تنها به مهارت احتیاج دارد و دانش در آن دخیل نیست مشخص می‌کند، مورد مخالفت ماست.



نویددادهم با بیان اینکه افراد باید در بهترین رشته ها انتخاب شوند که نیازمند روشی غیر از کنکور است، افزود: آموزش و پرورش بارها مخالفت خود را با روش تست زنی اعلام کرده است.



وی در ادامه نیز با اشاره به اینکه نسبت به کنکور دو نگاه وجود دارد که شامل ادامه راه فعلی یا جایگزین کردن راهی دیگر است، تصریح کرد: معایب کنکور بیش از محاسن آن است، راه‌های دیگر نیز شاید معایبی دارد ولی محاسن آن قطعا بیشتر خواهد بود.



رئیس شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه تجربه جهانی نیز به کنکور منحصر نیست، اضافه کرد: ما تلاش کردیم این تصمیم به یک فرد یا به دولت مبتنی نباشد، پیش از این نیز در مجلس اعلام شد مسیری باید طی شود تا سال اول برنامه پنجم کنکور حذف شود و به دلیل همین واژه، این قانون با نام حذف کنکور مشهور شد ولی سازمان سنجش این قانون را قبول نداشت و از اجرای آن طفره رفت.

وی با بیان اینکه مسئولیت عدم اجرا توسط سازمان سنجش، متوجه آموزش و پرورش شده بود، تصریح کرد: در قانون بعدی نیز بیان شد که باید صعودی و پلکانی پیش رویم تا به سوابق تحصیلی برسیم ولی دوستان برای اینکه قانون را اجرا نکنند واژه تاثیر مثبت سوابق را مطرح کردند. دولت و مجلس موافق حل این مشکل هستند و امیدواریم با مساعدت رسانه ها این مسئله حل شود.

وی گفت: ما مخالف این هستیم که خانواده ها هزینه کلاس های کنکوری را تقبل کنند که فرزندان آنها تنها یک مهارت را آموزش ببینند و هیچ دانشی فرا نگیرند.