در دوره مدرن محتاج فهم دوباره سنت و بازاندیشی در آن هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از همایش علمی حکمت و بازاندیشی سنت نبوی که امروز در تالار فردوسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد، دکتر شهرام پازوکی، عضو هیات علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، درباره بازاندیشی سنت معنوی در دروه مدرن سخنرانی نمود.

دکتر پازوکی در آغاز سخنانش با اشاره به تعریف سنت نبوی در میان فرق مختلف اسلامی که گفته می شود از قول و فعل و تقریر پیامبر(ص) گفت : این تعریف از سنت معمولا در علم فقه به عنوان یکی از ادله اربعه یا منابع احکام و مقررات شرعی رایج است.

وی افزود: آنچه از این تعریف در فقه اسلامی مورد نظر است صرفا شان و رسالت پیامبر یا جنبه الی الخلقی ایشان است ولی باطن و حقیقت رسالت، شان معنوی یا به اصطلاح ولوی یا همان جنبه الی الحقی ایشان است.

دکتر پازوکی تصریح کرد: در این جنبه، سنت نبوی فقط شامل احکام ظاهری فردی و مدنی نمی شود. بلکه پیامبر نگرش دیگری به حقیقت و هستی و معرفت به آن و راه وصول به آن را نشان می دهد به طریقی که همان احکام شریعتی نیز روح و جان می یابد.

وی با اشاره به این نکته که حیات معنوی یا باطنی پیامبر نزد همگان معلوم نیست گفت : فقط اصحاب خاص نبی متوجه این سنت پنهانی و معنوی بودند و از آنجا که این قبیل معارف به زبان نمی آید و نانوشته است و فقط قلوب مومنان پذیرای آن است، سینه به سینه منتقل می شده است.

دکتر پازوکی اظهار داشت: عارفان و بزرگان تصوف حاملان این سنت بوده اند و هربار که بیم تضعیف آن می رفته درصدد تجدید و احیای آن برآمده اند. ولی معمولا در تاریخ اسلام چنان شده که ملاک سنی بودن را مراجعی تعیین می کرده اند که از سنت نبوی فقط همان معنای ظاهری اش را می فهمیدند و لذا گروهی از مسلمانان گروه دیگر را رافضی و یا بیرون از سنت دانسته اند و خویشتن را سنی.

وی افزود: دعوت به سنی بودن در متون عرفانی مثل مثنوی معنوی و اشعار شاه نعمت الله ولی دعوت به رجوع به سنت به همین معنای دقیق لفظ است. در دوره مدرن که سنت شکنی به معنای عام آن از اجزای مقومش است خود به خود محتاج فهم دوباره سنت و بازاندیشی در آن هستیم.

دکتر پازوکی تصریح کرد: اگر رجوع به سنت و تذکر به آن که شرط اصلی هرگونه تفکر معنوی نه تنها در اسلام بلکه در همه ادیان است فقط منحصر به تجدید سنت به معنای ظاهری آن باشد، بیم آن می رود که مبتلا به نوعی تفکر اصول اندیشی از انواع رایج در میان برخی پروتستانهای مسیحی یا نوعی وهابیت یا نوعی قشریت دینی شویم و اسلام صرفا به نوعی ایدئولوژی سیاسی و حزبی عاری از هرگونه معنویت تبدیل شود که جهانیان آن را بهانه کرده و به عنوان اسلام هراسی درصد امحایش برآیند.