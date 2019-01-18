وزارت دفاع روسیه سقوط ۲ جنگنده سوخو ۳۴ را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، وزارت دفاع روسیه به اخبار مربوط به محو شدن دو جنگنده سوخو ۳۴ این کشور از رادار در شرق روسیه واکنش نشان داد.

وزارت دفاع روسیه برخورد دو جنگنده سوخو ۳۴ این کشور با یکدیگر در شرق دور روسیه و سقوط آنها را تایید کرد.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است: در روز ۱۸ ژانویه ۲۰۱۹ و در ساعت ۸:۰۷ به وقت مسکو و هنگام پرواز آموزشی دو جنگنده سوخو ۳۴ بر فراز آبهای دریای ژاپن در ۳۵ کیلومتری از خشکی حادثه برخورد میان این دو جنگنده و سقوط این دو رخ داد که خلبانان این دو جنگنده موفق به نجات خودشان شدند. این دو جنگنده مهماتی در هنگام پرواز نداشتند.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: بالگردهای نظامی و هواپیماها به دنبال جستجو هستند.

شایان ذکر است که قبلا روسیاالیوم از سقوط ۲ جنگنده سوخوی ۳۴ روسیه در شرق این کشور و نجات خلبانان آن خبر داده بود.

بر اساس این گزارش، این دو جنگنده سوخو ۳۴ روسیه در دریایی در نزدیکی تنگه تارتاری در اقیانوس آرام در شرق دور روسیه حدفاصل خابارووسک و ساخالین سقوط کردند.

یک منبع روسی بیان کرد: جنگنده های روسی از نوع سوخو ۳۴ در جریان پرواز در شرق دور روسیه از صفحه رادار محو شدند. خلبانان این جنگنده موفق به ایجیکت شدند و با سلامت با چتر فرود آمدند.

خبرگزاری اینترفاکس نیز از ناپدید شدن دو جنگنده سوخو ۳۴ هنگام پرواز در منطقه شرق دور روسیه خبر داد و اعلام کرد: دو جنگنده سوخو ۳۴ از صفحه رادار محو شدند که بر اساس گزارش های اولیه خلبانان موفق شدند با چتر بیرون بپرند. این دو جنگنده به یکدیگر برخورد کرده و سقوط کرده اند.