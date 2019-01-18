به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار قم در جلسه شورای روابط عمومیهای استان قم با موضوع هماهنگی برگزاری نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی طی سخنانی با بیان اینکه دشمنان در صدد کوچک نشان دادن خدمات نظام جمهوری اسلامی هستند، اظهار داشت: چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی فرصت مناسبی برای مقابله با برنامههای دشمنان است.
رضا سیار با اشاره به برگزاری نمایشگاهی در بهمنماه امسال با این موضوع، افزود: ارائه مستدل دستاوردهای چهل ساله دستگاههای اجرایی در سطح استانی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
سیدرضا طباطبایی مدیرکل روابط عمومی استانداری قم نیز در این جلسه با اشاره به گذشت ۴ دهه از انقلاب اسلامی، آشنا نمودن نسل جوان با دستاوردهای نظام را ضروری دانست و گفت: این نمایشگاه با تبیین دستاوردهای گذشته و ایجاد امید نسبت به آینده در بین نسلهای مختلف انقلاب نقش مهمی ایفا میکند.
شایان ذکر است نمایشگاه شکوه چهل ساله انقلاب اسلامی در قم با حضور بیش از هفتاد دستگاه اجرایی ملی و استانی و همچنین مراکز حوزوی استان از تاریخ ۱۴ لغایت ۱۸ بهمن ماه در دو نوبت صبح و عصر در مصلی قدس برگزار خواهد شد.
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