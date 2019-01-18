ورود کالاهای گروه چهار به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، بر اساس این بخشنامه که خطاب به ناظرین حوزه های نظارت گمرکات استان ها ، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرائی مستقل در خصوص گمرکات اجرائی مستقر در مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار، اروند، انزلی ، ارس و ماکو و مناطق ویژۀ اقتصادی ابلاغ شد، در راستای رسیدگی به مسائل و مشکلات فیمابین مناطق آزاد تجاری –صنعتی و ویژۀ اقتصادی و گمرکات اجرائی مستقر در این مناطق، اتخاذ تصمیم درخصوص رویه های موجود و با توجه به مشکلات گمرکات در نحوۀ اجرای بخشنامه های مرتبط ، جلسه مشترکی با حضور نمایندگان تام الاختیار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانۀ شورای عالی مناطق آزاد تجاری –صنعتی و ویژۀ اقتصادی، وزارت صنعت معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۷ دیماه ۱۳۹۷ در محل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد.

بر این اساس طبق صورتجلسۀ مذکور مقرر شد، صرفاً پس از استقرار کامل گمرک در مبادی ورودی مناطق آزاد و ویژۀ اقتصادی، موضوع مصوبۀ مربوط به امکان ثبت سفارش بدون انتقال ارز، گمرک نسبت به صدور مجوز ترانزیت و ورود کالاهای گروه ۴ به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژۀ اقتصادی با رعایت تشریفات گمرکی اقدام کند.

بر اساس مفاد بخشنامه یاد شده، استقرار کامل گمرک جمهوری اسلامی ایران در مبادی ورودی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژۀ اقتصادی به اذعان گمرکات اجرائی مستقر در این مناطق به صورت کامل در برخی موارد محقق نشده است و به موجب این بخشنامه، موکداً تأکید شده ، گمرکات اجرائی کشور از صدور هرگونه مجوز ترانزیت و ورود کالاهای گروه ۴ به مناطق آزاد تجاری– صنعتی و ویژۀ اقتصادی خودداری کنند.

همچنین طبق مفاد بند ۶ صورتجلسۀ مذکور ، مقرر شد با توجه به ممنوعیت ترانزیت و ورود کالاهای گروه ۴ به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژۀ اقتصادی و سرزمین اصلی مطابق بند ۵ این صورتجلسه، وزارت صمت سیاست خود را در مورد توقف ثبت سفارش کالاهای گروه ۴ در این مناطق تعیین کند.